Togo: Infrastructures, réformes et partenariats - Le pays change de visage

10 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Depuis vingt ans, le Togo connaît une mutation profonde sous la gouvernance de Faure Gnassingbé, écrit le journal Le Libéral dans son édition de mercredi.

Le pays s'est doté au fil des années de réalisations infrastructurelles majeures : modernisation du Port autonome de Lomé, extension des réseaux routiers et énergétiques, ainsi que la construction de zones industrielles. Ces investissements ont contribué à renforcer le positionnement du Togo comme carrefour logistique en Afrique de l'Ouest.

Au-delà des infrastructures, le gouvernement a mis en œuvre des programmes ambitieux visant à améliorer l'éducation, la santé, l'accès à l'énergie et l'autosuffisance alimentaire.

Les partenariats stratégiques internationaux, qu'ils soient financiers, économiques ou diplomatiques, ont également permis au Togo de consolider sa place dans l'espace régional.

À travers ces efforts conjugués, le Togo est progressivement perçu comme un hub économique et logistique majeur dans la sous-région. Un positionnement qui, selon Le Libéral, illustre la vision de modernisation portée depuis deux décennies par le chef de l'État.

