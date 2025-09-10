Togo: Des équipements agricoles pour booster la productivité dans les ZAAP

10 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Les coopératives agricoles en charge de l'exploitation des Zones d'Aménagement Agricole Planifiées (ZAAP) viennent de bénéficier d'un nouvel appui logistique destiné à améliorer la production agricole et à consolider l'objectif d'autosuffisance alimentaire du pays.

Au total, 60 motoculteurs et leurs accessoires ont été distribués aux agriculteurs des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. Ces équipements visent à renforcer les capacités de production, à faciliter le travail de la terre et à accroître la productivité des zones aménagées.

Ces dotations s'inscrivent dans le cadre du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP).

Porté par le ministère de l'Agriculture, le projet des ZAAP a pour ambition non seulement de booster la productivité agricole et de garantir l'autosuffisance alimentaire, mais aussi de positionner le Togo comme un pôle d'exportation de produits agricoles dans la sous-région.

