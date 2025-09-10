Afrique: Protection de l'environnement - Vers la validation d'un plan stratégique quinquennal pour l'Afrique de l'Ouest

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), organise du 10 au 12 septembre 2025, à Abidjan, un atelier régional consultatif sur les priorités et les partenariats environnementaux pour la période 2026-2030.

Cette rencontre réunit les États membres de la Cedeao, les parties prenantes ainsi que les partenaires techniques et financiers. Elle vise à élaborer un plan stratégique quinquennal et un cadre de collaboration destiné à guider la coopération entre la Cedeao et le Pnue. Il s'agit notamment d'identifier les priorités nationales, les défis et opportunités sous-régionaux en matière d'action gouvernementale, de définir les éléments clés du cadre de collaboration Cedeao-Pnue et de préciser les principaux axes stratégiques de mobilisation des ressources.

Représentant le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assahoré Konan, le directeur de cabinet, Parfait Kouadio, a salué le rôle essentiel du Pnue, partenaire de longue date de la Cedeao. « Cette collaboration a été déterminante pour accompagner nos États dans la mise en œuvre des décisions de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement, de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, de l'Union africaine et des accords multilatéraux sur l'environnement », a-t-il rappelé.

Selon lui, ce nouvel accord-cadre s'appuiera sur les documents stratégiques existants de la Cedeao, la stratégie climat de l'organisation, ainsi que sur la stratégie à moyen terme du Pnue et la mise en oeuvre des accords multilatéraux sur l'environnement. « Notre avenir commun dépend de notre capacité à agir ensemble. Il ne s'agit plus seulement de préserver notre environnement, mais de garantir un cadre de vie sain, productif et durable pour les générations présentes et futures », a-t-il exhorté.

C'est pourquoi, Parfait Kouadio a invité les participants à renouveler leur engagement collectif, à partager leurs expériences, à identifier des solutions innovantes et à bâtir une feuille de route ambitieuse pour une Afrique de l'Ouest résiliente, verte et prospère.

Pour sa part, Mohamed Atani, chef du bureau sous-régional Afrique de l'Ouest du Pnue, a souligné que le changement climatique constitue le principal défi environnemental de la région, ses effets étant de plus en plus perceptibles sur l'économie, la sécurité alimentaire et hydrique, les infrastructures et la santé des populations.

« Concernant la gestion des déchets, elle demeure un enjeu majeur, avec près de 80 % des déchets plastiques mal traités dans les zones côtières. Le coût estimé des dommages liés à la pollution plastique marine varie entre 10 000 et 33 000 dollars par tonne », a-t-il indiqué. Les secteurs les plus touchés sont la pêche et l'aquaculture, le tourisme maritime, la valeur foncière des zones littorales, ainsi que la biodiversité et les écosystèmes côtiers.

La conseillère politique Mahan Fathmah, représentant la Représentante résidente de la Cedeao, a rappelé que cette réunion marque une étape charnière, au moment où un nouvel accord de partenariat est envisagé avec le Pnue, après le premier signé en 2017 et arrivé à terme en 2022.

« De réelles opportunités existent pour mettre à l'échelle les bonnes pratiques, acquérir les meilleures technologies disponibles et mobiliser des financements. Je voudrais souligner en particulier les fonds climat, les instruments tels que le crédit carbone et le principe pollueur-payeur », dit-elle, précisant que seule une action collective permettra aux États de résoudre les problèmes environnementaux.

« Notre ambition est de bâtir une Cedeao résiliente, prospère et durable, où la vulnérabilité des populations face aux changements climatiques est réduite et où l'environnement est mieux géré. Je voudrais réaffirmer, au nom de la Commission de la Cedeao, notre entière détermination à travailler avec le Pnue et tous nos partenaires pour transformer nos défis en opportunités et tracer la voie d'un avenir durable pour l'Afrique de l'Ouest », a-t-elle déclaré.