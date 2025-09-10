Cote d'Ivoire: Lutte contre l'hémorragie post-partum - L'Unfpa apporte un soutien de 80 millions de FCfa au gouvernement

La cérémonie de remise des médicaments a eu lieu à la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique de Côte d'Ivoire, à Treichville.

Le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), à travers le projet "Safe Birth Africa", une initiative qui s'inscrit dans la prévention et le traitement des hémorragies post-partum, estime qu'aucune femme ne devra perdre la vie en donnant la vie.

Grâce à un cofinancement stratégique entre le Fonds, Unitaid et l'Union européenne, de nouveaux médicaments de qualité et hautement efficaces pour combattre l'hémorragie post-partum ont été acquis. Il s'agit de la carbétocine thermostable et de l'acide tranexamique.

Ainsi, le bureau pays de l'Unfpa a déjà réceptionné, à travers la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique de Côte d'Ivoire,(Npsp-Ci), un premier lot composé de 86 000 doses de carbétocine thermostable et de 78 800 doses d'acide tranexamique, représentant une valeur de près de 80 millions de FCfa.

Ces produits vitaux sauveront des milliers de vies de femmes et marqueront un tournant décisif dans la lutte contre les décès maternels en Côte d'Ivoire. L'information a été rendue publique, hier, lors d'une cérémonie de remise symbolique de ce premier lot de médicaments au gouvernement de la Côte d'Ivoire.

Pour la directrice exécutive de l'Unfpa, Diene Keita, ce geste va bien au-delà d'une simple remise de médicaments, il incarne une promesse collective. Celle de mettre tout en oeuvre pour que chaque femme ivoirienne ait accès aux soins de qualité qui lui permettront d'enfanter en toute sécurité.

A l'en croire, à travers cet engagement, son organisation réaffirme sa détermination à accompagner le gouvernement et l'ensemble de ses partenaires pour bâtir des politiques et des programmes qui garantissent un accès universel à des services de santé maternelle sûrs, équitables et de qualité.

« Ensemble, poursuivons nos efforts pour construire un avenir où la maternité ne sera plus jamais synonyme de danger, mais restera ce qu'elle doit être : un moment de vie, de joie et d'épanouissement », a-t-elle invité.

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Charles Aka Koffi, s'est réjoui de la mise en oeuvre du projet Safe Birth Africa.

Un projet doté d'un budget d'environ un million d'euros qui permettra de réduire la mortalité maternelle évitable liée aux hémorragies post-partum à travers l'introduction, l'accessibilité et l'utilisation accrue de médicaments innovants et essentiels (acide tranexamique, carbétocine thermostable) dans le système de santé ivoirien.

« Grâce à cet investissement, l'accès aux services de santé pour les femmes enceintes sera nettement amélioré, particulièrement dans les régions de Gbèkè et du Gontougo d'une part et, d'autre part, les infrastructures et les compétences du personnel de santé seront renforcés », s'est-il félicité.

Le directeur de cabinet a, par ailleurs, salué l'inscription de la santé de la reproduction au titre des priorités de développement et le soutien de la Banque africaine de développement (Bad) qui vise à renforcer les services de santé reproductive, y compris la planification familiale, les soins maternels et infantiles, et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, dans le but d'améliorer la qualité de vie en Afrique. « Le projet Safe Birth Africa sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de consolider davantage ses acquis en matière de santé de la mère et de l'enfant », a-t-il indiqué.

La Présidente du conseil d'administration (Pca) de la Npsp-Ci, Clarisse Kayo Mahi, a, quant à elle, précisé que ce geste met en lumière le partenariat fructueux entre la Côte d'Ivoire et l'Unfpa et est soutenu par la Bad. Rappelant que depuis 2014, le partenariat entre la Npsp-Ci et l'Unfpa a permis de gérer, pour le compte du Programme national de santé de la mère et de l'enfant, par an, au moins 1 milliard de francs Cfa de produits de santé destinés à la santé de la reproduction et à la planification familiale.

« Il me plaît donc de me réjouir de ce partenariat de plus de dix ans dans le domaine de la santé mère-enfant qui se poursuivra avec la signature récente de l'accord tripartite entre le ministère en charge de la Santé, l'Unfpa et la Npsp-Ci pour une période de 12 mois renouvelable », s'est-elle réjouie.

Le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Irchad Ramiandrasoa Razaaly, a réaffirmé l'engagement de l'union à renforcer le système de santé ivoirien pour la promotion d'une meilleure qualité de vie pour toutes les femmes et les jeunes de ce pays.