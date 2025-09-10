Cote d'Ivoire: 28e Congrès de l'Upu ouvert à Dubaï - Le pays brigue le poste de vice-directeur

La Côte d'Ivoire est présente au 28e congrès de l'Union postale universelle (Upu) qui se tient à Dubaï (Émirats arabes unis), du 8 à 19 septembre 2025. Le pays est représenté à ces assises par une délégation de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Adom Kacou Houadja. Le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Kalil Konaté, est de la délégation.

Isaac Gnamba-Yao, directeur général de La Poste Côte d'Ivoire est le candidat de la Côte d'Ivoire au poste de vice-directeur de l'Upu. « Il a le profil de l'emploi », note le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Kalil Konaté, pour qui Gnamba-Yao a su faire montre de leadership et a permis de porter haut le secteur postal ces dernières années en Côte d'Ivoire.

« Le secteur postal doit faire face à de véritables défis, mais les données dont nous disposons montrent également que de grandes opportunités nous attendent, si nous agissons rapidement pour tirer parti de nos avantages. A savoir, notre réseau mondial étendu et notre expérience en tant que prestataire de services essentiels à des milliards d'individus. Le moment est venu de transformer les services que nous offrons sur ce réseau », a déclaré le directeur général de l'Upu, Masahiko Metoki à l'ouverture du congrès le lundi 8 septembre 2025, rapporte le communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation.

Le congrès, précise la note, est l'organe suprême de l'Union postale universelle. Il se réunit tous les quatre ans. Les Plénipotentiaires des 192 pays-membres de l'Upu dont la Côte d'Ivoire, se rassemblent à cette occasion pour décider de la nouvelle stratégie de l'union et fixer les futures règles pour les échanges de Courrier international.

Dans son rapport intitulé « Situation du secteur postal en 2025 », il révèle les plus gros défis pour la croissance du réseau postal mondial : de 2006 à 2023, le secteur postal a vu son développement accuser un retard allant jusqu'à 71% sur la croissance économique globale.