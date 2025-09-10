Cote d'Ivoire: L'Invitée des rédactions - La directrice exécutive de l'Unfpa face aux journalistes ce mercredi

10 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par ange ehourade

La directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), Diene Keita, sera face aux journalistes de Fraternité Matin, ce mercredi 10 septembre 2025.

En effet, elle effectue sa toute première visite officielle en Côte d'Ivoire, du 6 au 12 septembre 2025.

Diene Keita est nouvellement nommée directrice exécutive de l'Unfpa par le Secrétaire général de l'Onu. Elle a une mission de haut niveau visant à renforcer le partenariat stratégique entre l'Unfpa et la Côte d'Ivoire, autour des priorités essentielles.

Au cours des échanges avec les journalistes, les sujets tels que la santé et des droits sexuels et reproductifs, l'égalité des sexes et du développement durable seront à l'ordre du jour. Cet entretien exclusif sera retranscrit dans les colonnes du journal Fraternité Matin.

Durant son séjour en Côte d'Ivoire, dame Diene Keita rencontrera les plus hautes autorités ivoiriennes, le président de la Banque africaine de développement (Bad), pour échanger sur les synergies et les opportunités de coopération et de mobilisation de ressources en faveur de la jeunesse, sur la santé maternelle, l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, la centralité de la population, les statistiques démographiques et sur le développement inclusif.

Elle aura à visiter certaines installations comme la Nouvelle Pharmacie de Santé publique, l'Infas, pour observer les innovations dans la formation des sages-femmes et du personnel de santé.

Cet entretien exclusif a lieu à cinq ans de l'échéance des Objectifs de Développement durable et dans la continuité des engagements pris lors de la célébration du 30e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (Cipd) en 2024.

