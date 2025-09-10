Cote d'Ivoire: Lutte contre la mortalité maternelle - 80 millions de Fcfa de produits pharmaceutiques offerts par l'UE et l'Unfpa

Quatre-vingts millions (80 millions) de Fcfa, c'est la valeur d'un lot de produits pharmaceutiques offerts à la Côte d'Ivoire à travers la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire (Npsp-Ci). Ce don réceptionné le mardi 9 septembre 2025, par la Npsp-Ci, dans ses locaux à Abidjan-Treichville, est le fruit d'une collaboration entre le Fonds des nations unies pour la population (Unfpa) et l'Union européenne. Selon une note d'information, le geste s'inscrit dans le cadre du projet « Safe Birth Africa », visant à réduire les décès maternels évitables dans le pays.

Cette initiative, selon la directrice exécutive de l'Unfpa, Dr Diene Keita, repose sur un objectif spécifique clair. Il s'agit de prévenir et traiter efficacement les hémorragies du post-partum, l'une des principales causes de mortalité maternelle. « Aucune femme ne devra perdre la vie en donnant la vie. Grâce à un cofinancement entre l'Unfpa, Unitaid (ndlr: Organisation de solidarité internationale) et l'Union européenne, nous avons acquis de nouveaux médicaments sûrs et efficaces pour combattre l'hémorragie du post-partum », a tenu à souligner Dr Diene Keita.

Irchad Razaaly, représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a, pour sa part, réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire. « Ensemble, je gage que nous renforcerons le système de santé ivoirien et que nous allons promouvoir une meilleure qualité de vie pour toutes les femmes et les jeunes filles », a-t-il fait savoir.

Quant à Aka Koffi Charles, directeur de cabinet, il a, au nom du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, souligné que cet investissement contribuera à améliorer l'accès aux services de santé pour les femmes enceintes, notamment dans les régions de Gbêkê et du Gontougo. Il aidera aussi, selon lui, à renforcer les infrastructures ainsi que les compétences du personnel de santé. Il n'a pas manqué aussi d'exprimer la reconnaissance du gouvernement ivoirien aux partenaires techniques et financiers.

La présidente du conseil d'administration de la Npsp-Ci, Clarisse Kayo Mahi, a réaffirmé l'engagement de son institution à jouer sa partition dans la mise en oeuvre du projet « Safe Birth Africa ». Une visite guidée des entrepôts de cette entité conduite par le directeur général, Dr Kouyaté Ibrahim Daniel, a clôturé la rencontre.

Il faut indiquer que ce lot de produits pharmaceutiques comprend 86 000 doses de carbétocine thermostable et 78 800 doses d'acide tranexamique, des produits destinés à sauver des milliers de vies.