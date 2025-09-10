Cote d'Ivoire: Danané - Le pont de lianes de Lieupleu emporté par les eaux du Cavally

Les pluies diluviennes qui se sont abattues les 5 et 6 septembre 2025, sur le département de Danané, ont emporté le pont de lianes de Lieupleu.

Autrefois objet de toutes les attirances, ce pont emblématique n'existe désormais que de nom. « Les eaux ont tout emporté », témoignent des villageois.

Privés de cet ouvrage, les habitants de Lieupleu sollicitent l'aide du gouvernement pour faire face à cette situation.

Selon Taly Patrice, un habitant, les populations de Lieupleu et de Douepleu ne disposaient que de ce pont pour accéder à leurs plantations. « Avec la crue du fleuve Cavally, ce pont, construit grâce à l'ingéniosité de nos ancêtres, n'existe plus que de nom. Les eaux du Cavally ont tout emporté, privant les populations d'accès à leurs champs. Seules les deux grandes cordes sont encore visibles », a indiqué Dion Omer, habitant de Douepleu, déplacé à Danané.

Les populations appellent à des décisions urgentes pour reconstruire le pont de Lieupleu, symbole du tourisme dans cette zone. En attendant, elles ont été exhortées à quitter les zones à risque.