Congo-Kinshasa: Le pays attend du FMI un financement de plus de 500 millions USD d'ici fin 2025

10 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La RDC attend du Fonds monétaire international (FMI) un financement potentiel de plus de 500 millions USD d'ici la fin de l'année 2025.

Cette information émane de la réunion de la Troïka politique, présidée il y a quelques jours à Kinshasa par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, en présence du vice-Premier ministre du Budget, du gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que de représentants de la Présidence et de la Primature.

Cette réunion s'inscrivait dans le cadre de la préparation de la deuxième revue du programme conclu entre le FMI et la RDC, d'un montant global de 3 milliards USD.

À cette occasion, le ministre des Finances a souligné une croissance provisoire de 6,3 %, une inflation maîtrisée à 7,8 %, une dépréciation contenue du franc congolais à 0,3 %, ainsi qu'une progression des recettes domestiques, malgré une hausse des dépenses exceptionnelles liées à la sécurité.

Doudou Fwamba a également précisé que les échanges ont porté sur plusieurs volets essentiels, à savoir : le respect des cibles du programme malgré la pression budgétaire, la réforme des finances publiques, l'évaluation des ressources issues du contrat avec la Chine et SICOMINES, le suivi du dossier des Eurobonds, et l'intégration des risques climatiques dans le budget 2026.

Cette réunion a illustré l'unité du gouvernement Suminwa II dans la gestion macroéconomique et marque une étape clé pour consolider la crédibilité de la RDC auprès de ses partenaires.

Elle confirme en outre l'engagement du pays à poursuivre les réformes convenues avec le FMI, afin de garantir la stabilité macroéconomique et de soutenir la croissance.

Après une première revue ayant permis un décaissement de 261 millions USD, la deuxième revue, prévue en octobre, pourrait ouvrir la voie à un nouvel appui équivalent de 261 millions USD au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), ainsi qu'à une enveloppe additionnelle estimée à 300 millions USD via le Fonds pour la résilience et la durabilité (FRD).

