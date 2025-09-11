Uncovered Fund et Monex Ventures ont lancé un fonds de 20 millions de dollars pour soutenir des startups en phase de démarrage en Afrique et au Moyen-Orient.

La société japonaise de capital-risque Uncovered Fund et Monex Ventures, la société de capital-risque du groupe Monex, ont lancé un fonds de 20 millions de dollars pour soutenir des start-ups en phase de démarrage en Afrique et au Moyen-Orient.

Ce fonds, appelé Uncovered Monex Africa Investment Partnership (UMAIP), émettra des chèques initiaux allant de 100 000 à 500 000 dollars, avec des investissements de suivi pouvant aller jusqu'à 2 millions de dollars. Les secteurs ciblés comprennent la finance, la durabilité, la mobilité et la distribution, avec un accent sur l'agritech, la logistique, la technologie climatique, l'énergie solaire, les paiements mobiles, le microcrédit et la vente au détail numérique.

Uncovered Fund, fondé en 2020 par le PDG Takuma Terakubo, a investi dans 29 startups dans 17 pays, dont la plateforme de communication nigériane Termii, la super-application ouest-africaine Gozem, la place de marché automobile Autochek et la plateforme marocaine de commerce électronique Chari.

Le PDG de Monex Group, Yuko Kiyoaki, a déclaré que la croissance démographique de l'Afrique et l'adoption rapide de l'internet mobile font de la région un moteur essentiel des futurs marchés mondiaux.

Points clés à retenir

Le partenariat Uncovered-Monex vient s'ajouter à la vague croissante d'investissements de capital-risque japonais dans l'écosystème des startups africaines. Des sociétés comme Samurai Incubate et Kepple Africa Ventures se sont déjà établies sur le continent, misant sur la fintech, la mobilité et l'infrastructure numérique. L'intérêt du Japon reflète à la fois la dynamique démographique et celle du marché.

La population africaine devrait atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, soit un quart du total mondial. Dans le même temps, la pénétration de la téléphonie mobile favorise l'essor des startups qui créent des solutions de paiement, de prêt et de logistique pour les consommateurs et les entreprises mal desservis. Pour les fondateurs africains, le fonds de 20 millions de dollars constitue une source supplémentaire de capital de départ à un moment où l'activité mondiale de capital-risque s'est ralentie.

Avec des chèques aussi modestes que 100 000 dollars, l'UMAIP est en mesure d'intervenir au stade de l'amorçage, puis d'augmenter les engagements au fur et à mesure que les entreprises se développent, comblant ainsi un déficit de financement qui a limité la croissance de nombreuses entreprises prometteuses.