Afrique: IATF 2025 - La 4e édition couronnée par la signature de contrats de plus de 48,3 milliards de dollars

ALGER — La quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée du 4 au 10 septembre à Alger, a été couronnée par la signature de contrats d'une valeur de plus de 48,3 milliards de dollars, dont 11,4 milliards de dollars au profit de l'Algérie, ont annoncé les organisateurs lors de la cérémonie de clôture de cet événement, mercredi après-midi au Palais des expositions des Pins maritimes.

Selon le bilan de l'événement présenté par le directeur de la facilitation du commerce et de la promotion des investissements à la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), M. Gainmore Zanamwe, cette quatrième édition a dépassé l'objectif initial (44 milliards de dollars de transactions), atteignant 48,3 milliards de dollars de transactions, contre 43,77 milliards de dollars lors de la troisième édition organisée en Egypte en 2023.

L'Algérie a obtenu une part de 11,4 milliards de dollars, soit 23,6% du total des contrats signés lors de cette quatrième édition, selon le bilan.

Le nombre d'acheteurs a atteint un niveau record comparativement aux précédentes éditions, avec 987 acheteurs, dépassant l'objectif de 750 acheteurs fixé par les organisateurs, selon la même source.

Tous les records ont été battus lors de cette édition, avec au final 2148 exposants, dont 1923 participants en présentiel et 225 virtuellement, contre 1939 exposants lors de la précédente édition, selon les chiffres fournis par les organisateurs.

L'édition d'Alger a également été marquée par la participation de 49 pays africains et de 21 pays hors du continent avec leurs propres stands, contre 48 pays africains et 17 non africains lors de l'édition de 2023.

De plus, 132 délégations de différents pays ont participé à l'édition d'Alger, contre 130 pays lors de la précédente édition.

Concernant le nombre de visiteurs, cette édition a enregistré trois fois plus de visiteurs que ce qui était annoncé par les organisateurs (35.000 visiteurs), avec 112.476 visiteurs, dont 60.650 en présentiel et 51.826 virtuellement. Un chiffre qui dépasse largement les 28.282 visiteurs enregistrés lors de la précédente édition, a ajouté M. Zanamwe.

L'édition d'Alger a aussi été marquée par une participation record des dirigeants de pays. Ils étaient 20, dont 14 chefs d'Etat et de Gouvernement et six (6) de leurs représentants, contre huit (8) lors de la précédente édition.

Présidée par le Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, la cérémonie de clôture s'est tenue en présence du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said, du commissaire de la 4e édition de l'IATF, M. Larbi Latrèche, ainsi que des membres du Gouvernement et de hauts responsables de l'Etat.