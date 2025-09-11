Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Qui sont les gagnants et les perdants des 7e et 8e journées sur le continent ?

La Tunisie décroche son billet pour le Mondial, l'Algérie et l'Égypte presque qualifiés, le Nigeria et le Cameroun en grande difficulté. Les 7e et 8e journées des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 ont été riches en enseignements. Tour d'horizon des gagnants et des perdants de cette fenêtre internationale.

Ils ont leur avenir entre leurs mains

Ils n'ont pas gagné, mais c'est tout comme. L'Algérie (19 pts) et l'Égypte (20 pts), qui possèdent respectivement quatre et cinq points d'avance sur les deuxièmes de leur groupe, ont tous les deux fait 0-0 dans la 8e journée des qualifications pour la Coupe du monde. Avec ce point du nul, les Fennecs conservent une solide avance sur l'Ouganda dans le groupe G et les Pharaons sur le Burkina Faso dans le groupe A.

Il suffira donc d'une victoire pour les Algériens et même de deux matchs nuls pour les Égyptiens lors des 9e et 10e journées en octobre pour se qualifier. Quant aux Burkinabè (15 pts) et aux Ougandais (15 pts), ils restent en bonne position dans la course aux quatre meilleurs deuxièmes parmi les neuf groupes, qui sera serrée jusqu'au bout.

Les Capverdiens (19 pts) ont bien gagné eux. Et de quelle manière, contre le Cameroun. Les Requins bleus ont fait un pas immense vers la première qualification en Coupe du monde de leur histoire, renvoyant les Camerounais à quatre longueurs (15 pts).

L'Afrique du Sud et le Ghana se frottent aussi les mains au sortir de cette fenêtre internationale. Avec une victoire contre le Lesotho et un match nul contre le Nigeria, les Bafana Bafana ont conforté leur première place du groupe C (17 pts), à trois longueurs du Bénin qui revient bien (14 pts), et repoussé les Super Eagles (11 pts) très loin dans la course. Avec une victoire de plus les hommes de Peter Broos seraient quasiment certains d'aller aux États-Unis.

Situation identique pour le Ghana (19 pts), qui a cassé les ambitions du Mali (12 pts) et maintenu ses poursuivants (Madagascar 16 pts, Comores 15 pts) à bonne distance dans le groupe I. Et comment ne pas parler de la Tunisie, qui a décroché sa qualification sur le fil contre la Guinée équatoriale dès la 8e journée, rejoignant ainsi le Maroc.

Ils ont fait une bonne opération, mais ce sera serré jusqu'au bout

C'était le choc le plus attendu, il n'a pas déçu. Avec une victoire spectaculaire contre la RDC (3-2), le Sénégal (18 pts) a doublé les Congolais (16 pts) en tête du groupe B. Mais avec seulement trois points d'avance, les Lions seront obligés de gagner, ou d'attendre un faux pas congolais, en octobre, pour décrocher leur billet pour les États-Unis.

Les Éléphants, eux, n'ont pas gagné contre le Gabon (19 pts), mais le match nul (0-0) contre les Panthères lors de la 8e journée leur permet de conserver un petit point d'avance dans le groupe F. L'erreur sera donc interdite pour la Côte d'Ivoire (20 pts) pour conserver leur première place.

Du côté de la bataille pour les places de meilleurs deuxièmes, l'Ouganda (15 pts) a réalisé une bonne opération dans le groupe G contre la Somalie et le Mozambique, se replaçant ainsi dans la course. Même chose pour Madagascar (16 pts) dans le groupe I, avec deux succès contre le Tchad et la Centrafrique. Même si les Comores sont en embuscade (15 pts).

Ils ont perdu très gros

La RDC, évidemment, peut se mordre les doigts d'avoir laissé sa première place au Sénégal, alors qu'elle menait 2-0 à domicile avant de se faire renverser. Mais elle reste proche des Lions au classement et en bonne posture pour finir, au pire, parmi les meilleurs deuxièmes. Le Nigeria et le Mali ne peuvent pas en dire autant.

Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choix Avec 11 points au compteur, les Super Eagles vont devoir compter sur deux victoires en octobre et un sacré concours de circonstances pour espérer une chance de qualification. Même problème du côté des Aigles, battus par le Ghana, qui croiseront les doigts pour obtenir quelque chose avec leur maigre total de 12 points.

Quant au Cameroun, défait par le Cap-Vert lors de la 8e journée, ils vont devoir batailler jusqu'au bout pour espérer une qualification directe en cas de catastrophe chez les Requins bleus. Mais une place de meilleur deuxième ne sera déjà pas évidente à aller chercher.

Les 18 sélections déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026

Zone Afrique

-Maroc

-Tunisie

Zone Amérique du Sud

-Argentine

-Équateur

-Brésil

-Uruguay

-Paraguay

-Colombie

Zone Amérique du Nord / Amérique Centrale

-États-Unis (hôte)

-Canada (hôte)

-Mexique (hôte)

Zone Océanie

-Nouvelle-Zélande

Zone Asie

-Japon

-Iran

-Corée du Sud

-Jordanie

-Ouzbékistan

-Australie