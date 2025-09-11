Tunisie: La cheffe du gouvernement reçue par le président égyptien

10 Septembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par FKS

Le Caire — La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzeri, s'est entretenue, mercredi, au Palais Al-Ittihadiya au Caire, avec le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, autour des moyens de renforcer les relations bilatérales entre la Tunisie et l'Égypte.

A cette occasion, les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre le développement de la coopération dans divers domaines, notamment dans le cadre de la 18e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, qui sert de plateforme stratégique pour approfondir les liens de coopération et explorer de nouvelles perspectives d'intégration, en particulier dans les secteurs du commerce et de l'investissement.

La haute commission mixte tuniso-égyptienne se tient au Caire.

L'entretien a, en outre, été l'occasion d'échanger les points de vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Dans ce contexte, les deux responsables ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coordination et la coopération entre les deux pays afin de relever les défis auxquels fait face la région et d'agir ensemble en vue de résoudre des crises régionales.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu d'encourager le secteur privé dans les deux pays à réaliser des projets de développement conjoints sur le continent africain, de manière à consolider la présence tunisienne et égyptienne dans leur environnement régional.

Le président Al-Sissi a salué les efforts déployés par le président de la République, Kaïs Saïed en matière de réformes politiques et de croissance économique.

Il a chargé la cheffe du gouvernement de transmettre une invitation au président Saïed pour assister à la cérémonie d'inauguration du Grand Musée égyptien prévue en novembre 2025.

La cheffe du gouvernement a, pour sa part, transmis au président égyptien les salutations fraternelles et les sentiments de considération du président de la République.

Arrivée plus tôt dans la journée à l'aéroport international du Caire, Sarra Zaâfrani Zenzeri effectue une visite officielle en Égypte, sur instructions du président de la République Kaïs Saïed.

Elle devrait coprésider les travaux de la 18e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, prévus les 10 et 11 septembre 2025.

Elle a été accueillie, à son arrivée, par son homologue égyptien, Mostafa Madbouly, en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Caire, Mohamed Ben Youssef, et de plusieurs ministres égyptiens.

