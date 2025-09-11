Ethiopie: Le Premier ministre Abiy transmet un message du Nouvel An aux Éthiopiens

10 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses sincères voeux de Nouvel An aux Éthiopiens tant au pays qu'à l'étranger, soulignant le chemin vers le renouveau de l'Éthiopie, comme en témoigne l'inauguration mémorable du Grand barrage de la Renaissance (GERD) d'Éthiopie.

Il a rappelé les avancées de l'année : l'agriculture en plein essor, les mines actives, l'industrie dynamique, les technologies connectant jusqu'aux collines isolées.

Mais rien n'égala le Grand barrage, fierté de la nation, rêve ancien désormais ancré dans la réalité.

Le chemin fut rude. « Nous avons dû ravaler notre peur, affronter la mort, mais nous avons tenu », dit-il. Ce triomphe, il le dédia au peuple : ouvriers, soldats, citoyens, chacun gravant son nom dans l'histoire.

Et pourtant, le barrage n'était qu'un commencement.

« Ce que nous avons construit, c'est le départ d'un voyage générationnel. »

Il a évoqué le lac Nigat le lac de l'aube né des eaux retenues. Un miroir du futur. Une promesse.

Il a appelé chaque Éthiopien à oeuvrer pour l'avenir, rappelant que l'unité, la créativité et la détermination seraient les clés du renouveau.

