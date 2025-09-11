Soudan: La Procureure générale rencontre le président du Conseil des droits de l'homme

En marge de la 60éme session du Conseil des droits de l'homme, la Procureure générale Intisar Ahmed Abdel-Aal, en sa qualité de présidente de la Commission nationale d'enquête sur les crimes et violations du droit national et du droit international humanitaire, a rencontré mercredi le président du Conseil des droits de l'homme, M. Jürg Lauber.

Au cours de cette réunion, la Procureure générale a passé en revue les efforts déployés par la Commission nationale et les autorités judiciaires compétentes pour promouvoir la justice, faire respecter l'état de droit, garantir la responsabilité et lutter contre l'impunité des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Elle a également fourni des explications détaillées et des statistiques concernant le nombre total d'affaires enregistrées et transmises à la justice, et a conclu. De son côté, le Président du Conseil des droits de l'homme a salué la coopération du Soudan avec les mécanismes des droits de l'homme, appréciant la participation de la Procureure générale aux activités du Conseil.

Il a souligné que le Conseil sert de plate-forme de dialogue et de discussion visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme, dans l'espoir de rétablir la stabilité et la paix au Soudan, saluant les efforts du ministère public et des mécanismes d'enquête nationaux.