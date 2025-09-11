Soudan: Le Premier ministre rencontre le représentant spécial du Royaume-Uni pour le pays

10 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre du Conseil de transition, Dr Kamil Idris, a rencontré mercredi à son bureau de Port-Soudan le coordinateur spécial du Royaume-Uni pour le Soudan, M. Richard Croder.

Au cours de la réunion, M. Croder a réaffirmé le soutien humanitaire continu de son pays au Soudan et a souligné la détérioration des conditions de vie de millions de personnes en raison des atrocités causées par la guerre en cours menée par les milices rebelles.

Il a également insisté sur les efforts continus visant à exhorter les pays et les organisations à honorer leurs engagements humanitaires envers le Soudan, qui ont atteint 800 millions de livres sterling lors des réunions à Londres.

Il a annoncé qu'ils se réuniraient à nouveau à New York en marge des sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies pour poursuivre les discussions.

M. Croder a également insisté sur les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu à Al-Fashir et à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire.

