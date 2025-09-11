Soudan: Un accord de coopération technique au entre le ministère des Finances et le PNUD

Le Dr Mohamed Nour Abdul-Daim, ministre d'État au ministère des Finances, a confirmé que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le ministère avaient convenu de coopérer et d'apporter un soutien technique, notamment dans le cadre de projets relatifs aux systèmes de finances publiques du pays, afin d'améliorer la transparence, de mettre en œuvre les normes requises et de mettre en œuvre la bonne gouvernance nécessaire.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre avec M. Luca Renda, représentant résident du PNUD au Soudan, au complexe ministériel aujourd'hui à Port-Soudan.

Le ministre d'État a passé en revue les stratégies du ministère des Finances pour la réforme des systèmes financiers actuels et les projets de transformation numérique dans les secteurs financier et économique.

Pour sa part, M. Luca Renda, représentant résident du PNUD au Soudan, a expliqué que le programme s'efforce de fournir un soutien technique par l'intermédiaire d'experts sectoriels dans le domaine des réformes économiques mises en oeuvre par le ministère. M. Renda a déclaré que le PNUD continue d'apporter son soutien au Soudan à travers divers programmes, notamment l'aide humanitaire et l'assistance technique pour favoriser la croissance économique.