Egypte: Vague de répression contre les créateurs de contenus en ligne

Beyrouth — Les autorités procèdent à des arrestations et à des poursuites pour violation des « valeurs familiales » et de la « morale publique »

Depuis juillet 2025, les autorités égyptiennes mènent une campagne abusive d'arrestations massives et de poursuites judiciaires visant les créateurs de contenu en ligne, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.

Selon les déclarations du ministère de l'Intérieur, les autorités ont arrêté ou poursuivi en justice pour contenu en ligne au moins 29 personnes, dont au moins 19 femmes et un enfant, entre fin juillet et fin août, tandis que des médias et des rapports crédibles sur les droits humains ont recensé huit autres cas. Les autorités ont retenu des accusations vagues contre les personnes ciblées, notamment des danseuses du ventre et des tatoueurs, telles qu'« atteinte à la moralité publique », « atteinte aux valeurs familiales » et « blanchiment d'argent », en raison de vidéos qualifiées d'« indécentes » publiées sur des plateformes de médias sociaux comme TikTok.

« La campagne des autorités égyptiennes contre les créateurs de contenu en ligne semble avoir pour but de saper le dernier espace de liberté d'expression dans le pays », a déclaré Amr Magdi, chercheur senior auprès de la division Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Cela fait partie des efforts incessants du gouvernement visant à criminaliser toute forme d'expression contredisant ses propres points de vue sur le plan politique ou social. »

Les actions du gouvernement violent les droits à la vie privée, à la liberté d'expression et à la non-discrimination, a déclaré Human Rights Watch. Les autorités devraient abandonner les poursuites abusives et cesser d'utiliser de vagues accusations de moralité pour réprimer l'expression en ligne.

De nombreuses personnes arrêtées sont accusées de « violation des principes ou valeurs familiaux dans la société égyptienne » en vertu de l'article 25 de la loi n° 175 de 2018 sur la cybercriminalité, une accusation passible de six mois à trois ans de prison et de lourdes amendes. Ainsi que Human Rights Watch l'a précédemment documenté, cette loi est devenue l'un des principaux outils de criminalisation de la liberté d'expression en Égypte au cours des dernières années.