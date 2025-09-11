Sénégal: Le Fonds souverain d'Abou Dhabi se réjouit de la poursuite de sa coopération avec Dakar

Le Fonds souverain d'Abou Dhabi pour le développement se réjouit de poursuivre sa coopération avec le Sénégal pour soutenir les projets de développement du pays, a déclaré, mercredi, à Abou Dhabi, son directeur exécutif chargé du bureau des exportations, Khalil Al Mansoori, à la fin d'une audience avec le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.

"Depuis 1978, le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement est un partenaire stratégique du Sénégal. Il financé plus de 314 millions de dirhams émiratis (presque 48 milliards de francs CFA dans des secteurs prioritaires. Nous nous réjouissons de rester sur cette lancée et de soutenir les projets du Sénégal", a assuré M. Al Mansoori.

Il s'exprimait à la fin d'une audience avec le chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko, une rencontre à laquelle a pris part le directeur général du Fonds souverain d'Abou Dhabi, Mohammed Saîf Al Suwaidi.

"Notre partenariat avec le Sénégal reflète un engagement commun en faveur d'une croissance économique durable, de services renforcés et de réelles opportunités pour les populations", a ajouté Khalil Al Mansoori, s'exprimant en anglais, au nom de M. Al Suwaidi.

Le directeur exécutif du bureau des exportations du Fonds souverain d'Abou Dhabi a parlé de la coopération entre Dakar et Abou Dhabi, en faisant état de "progrès [réalisés] dans les domaines des infrastructures et des énergies renouvelables, avec notamment un programme d'électrification destiné à alimenter les communautés rurales".

Ousmane Sonko a entamé, lundi, une visite officielle de six jours aux Émirats arabes unis, son troisième déplacement hors du continent africain depuis sa prise de fonctions, après la Chine et la Turquie.

La délégation accompagnant M. Sonko comprend plusieurs personnalités, dont Ahmadou Al Aminou Lo, ministre auprès du président de la République, Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, en attendant sa prise de fonctions au département de la Justice.

Les ministres Birame Souleye Diop (Énergie, Pétrole et Mines), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération), Cheikh Diba (Finances et Budget) et Alioune Sall (Communication, Télécommunications et Numérique) accompagnent aussi le Premier ministre.

Une approche pragmatique en matière de politique étrangère et de sécurité

Les Émirats arabes unis sont une monarchie fédérale de sept émirats : Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Umm al-Qouraïn, Fujairah et Ras al-Khaïmah.

Chaque émirat est dirigé par un émir. Le président de la fédération est le plus souvent l'émir d'Abou Dhabi, le vice-président celui de Dubaï.

Situé dans une région confrontée à plusieurs conflits, ce pays est réputé pour sa stabilité politique.

Selon de nombreux analystes et experts, cette stabilité est liée à son approche pragmatique en matière de politique étrangère et de sécurité.

Si l'exploitation pétrolière est le moteur de l'économie des Émirats arabes unis, ses dirigeants ont entrepris, depuis quelques années, des efforts de diversification économique, notamment dans le tourisme, la finance, les technologies et les énergies renouvelables.

La position géographique privilégiée des Émirats arabes unis en fait une vitrine et une plateforme facilitant le commerce entre l'Orient et l'Occident.