Sénégal: Dakar - Le nouveau maire promet de travailler dans 'la concertation et la sérénité'

Dakar — Le nouveau maire de Dakar, Abass Fall, s'est engagé mercredi à inscrire son action dans la concertation, le respect mutuel et la sérénité, en vue de satisfaire les besoins des habitants de la capitale.

"Je prends l'engagement ici de travailler dans la concertation, le respect mutuel et la sérénité", a-t-il promis lors de la passation de service avec la maire intérimaire sortante, Ngoné Mbengue.

"C'est un engagement même que je prends, ce n'est pas une promesse", a insisté le nouveau, ajoutant que "c'est dans l'unité et la discipline collective" qu'il sera possible de tracer "la voie d'une capitale plus moderne, plus inclusive et plus résiliente".

Le conseil municipal doit être "à la recherche de performance, pour faire de Dakar une municipalité performante", a indiqué Abbas Fall. Il s'est engagé à trouver les moyens pour atteindre cet objectif en relevant le niveau des travailleurs.

"La performance doit être le résultat d'une organisation au sens large du terme, avec tout ce qu'il faut en termes de moyens humains, logistiques, financiers et autres", a-t-il soutenu.

L'édile a assuré de sa volonté de "bâtir une relation constructive et féconde avec l'État central et réel", estimant que la ville de Dakar "ne peut prospérer que dans une synergie intelligente et apaisée entre les autorités locales et centrales".

"Notre capitale, qui est une vitrine de la nation, exige que nous dépassions les logiques de rivalité pour privilégier l'intérêt supérieur de ses habitants", a déclaré Abass Fall, selon qui la "nouvelle ère qui s'ouvre pour Dakar, sera placée sous le sceau du progrès partagé et de la justice sociale".

"Nous avons l'ambition, et nous nous donnerons les moyens de transformer durablement le visage de notre ville dans tous les domaines qui relèvent de la compétence municipale, de l'assainissement à la mobilité urbaine, en passant par la culture et l'éducation, l'environnement aussi et l'action sociale", a ajouté M. Fall.

Se disant conscient de "l'ampleur des défis" qui l'attendent, Abass Fall promet de "travailler à réaliser des avancées concrètes, significatives et bénéfiques pour chacun" des habitants de Dakar.

Il dit pour cela compter sur l'énergie, l'intelligence et les ressources humaines dont regorge la municipalité de Dakar.

La maire par intérim sortante, Ngoné Mbengue, s'est dite rassurée par le nouveau maître des lieux.

"Je me sens très rassurée, très rassurée", a-t-elle répété à l'endroit du nouveau maire de Dakar qu'elle dit avoir côtoyé au sein du conseil municipal.

Ngoné Mbengue dit compter "entièrement" sur lui "pour préserver, continuer, parachever les bonnes actions" engagées avec l'ensemble de ses collègues du conseil municipal pendant qu'elle assurait l'intérim.