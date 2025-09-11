Sénégal: Hypertension artérielle - Ziguinchor affiche un taux de prévalence de 31 %

Ziguinchor — Le taux de prévalence de l'hypertension artérielle est de l'ordre de 31 % dans la région de Ziguinchor (sud), soit près d'une personne sur trois, a révélé, mercredi, le directeur régional de la Santé, docteur Youssouf Tine.

Il s'exprimait à l'issue d'un atelier régional de dissémination des résultats de l'enquête STEPS 2024 sur les maladies non transmissibles, conduite par la Direction de la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT).

Selon docteur Tine, l'étude montre également que 4,9 % de la population de Ziguinchor est atteinte de diabète, contre 4,2 % sur le plan national.

"Ces chiffres traduisent une tendance inquiétante, d'autant plus que la région était jusqu'ici considérée comme relativement épargnée", a-t-il expliqué.

Selon le spécialiste, cette évolution serait imputable à la transformation des habitudes alimentaires et à un mode de vie de plus en plus sédentaire.

Il a aussi rappelé qu'à l'échelle mondiale, les maladies non transmissibles représentent 74 % des causes de décès, contre 53 % au Sénégal.

Les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, les maladies rénales chroniques et les troubles mentaux sont les cinq groupes de pathologies qui concentrent l'essentiel de cette problématique sanitaire, a détaillé le docteur Tine.

Ces affections partagent des facteurs de risque modifiables tels que l'usage nocif d'alcool, le tabagisme, l'inactivité physique, une alimentation déséquilibrée ou encore la pollution de l'air, a alerté le directeur régional de la Santé, notant que dans la région de Ziguinchor, le taux de consommation d'alcool atteint 11 %, contre 3 % au niveau national.

Il a toutefois plaidé pour un renforcement des actions de prévention, à travers la sensibilisation, la promotion des modes de vie sains et une meilleure intégration de la lutte contre les MNT dans les politiques publiques.

Le chef de la Division de lutte contre les maladies non transmissibles, docteur Malick Hann, a pour sa part indiqué que les résultats de l'enquête STEPS 2024 vont servir de base à l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale.

"Le ministère a recommandé que ces résultats soient partagés dans toutes les régions, afin de favoriser un plaidoyer efficace auprès des autorités locales et administratives", a-t-il poursuivi.

Il a rappelé que les Maladies non transmissibles (MNT) progressent rapidement et représentent désormais 53 % des causes de décès au Sénégal, contre 74 % dans le monde.

M. Hann a insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts contre les maladies non transmissibles comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers ou encore les maladies respiratoires chroniques.