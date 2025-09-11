Sénégal: Malick Ndiaye reçu par le khalife des khadres à la veille du Gamou de Ndiassane

10 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ndiassane — Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, porteur d'un message du président de la République, s'est rendu, mercredi, à Ndiassane, où il a été reçu par le khalife des Khadres, Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, à la veille du gamou annuel qu'abrite cette cité religieuse, a constaté l'APS.

A la tête d'une délégation officielle comprenant notamment Djim Dramé, directeur des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en arabe, le président de l'Assemblée nationale a été reçu par le khalife.

Malick Ndiaye, mandaté par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a précisé qu'il était venu représenter "l'Etat dans toutes ses composantes".

Le président de l'Assemblée nationale dit considérer, comme "un honneur", cette mission auprès de celui qu'il appelle "[son] père".

Il a demandé avec sollicitude que le chef religieux formule des prières pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. "Une entente solide entre eux fera le bonheur du Sénégal", a-t-il ajouté.

En réponse à cette sollicitation, le porte-parole du khalife, Cheikh Khalifa Ababacar Kounta, a invoqué Dieu pour la réussite du tandem Diomaye-Sonko et pour des récoltes abondantes.

M. Ndiaye a souligné l'importance de l'accompagnement que l'Etat apporte aux confréries, saluant la nomination d'experts religieux à des postes de responsabilité et la valorisation des diplômés en arabe.

Il a exhorté, à cette occasion, les parlementaires à "soutenir toute loi favorable à l'islam".

Cette visite de courtoisie s'inscrit dans une longue tradition de dialogue entre l'Etat sénégalais et les grandes familles religieuses.

Elle a été effectuée en prélude du Gamou de Ndiassane, commémorant le huitième jour de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), lequel draine chaque année des milliers de fidèles, en provenance du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, etc.

