Sénégal: L'ANPS renouvelle ses instances, samedi

Dakar — L'Association nationale de la presse sportive (ANPS) va procéder au renouvellement de ses instances, samedi, à partir de 10 heures, à à la Maison de la Presse Babacar Touré, annonce un communiqué transmis a l'APS.

Après la cérémonie d'ouverture en présence des autorités, les membres de l'ANPS vont procéder à une assemblée générale extraordinaire de révision et d'adoption des textes, selon le communiqué.

Une assemblée générale élective va ensuite se tenir, pour installer le Bureau et le Comite exécutif 2025-2029, ajoute la même source.

L'ANPS est dirigée par le journaliste Abdoulaye Thiam, également président de la section Afrique de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS).