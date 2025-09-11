Sénégal: L'ANPS renouvelle ses instances, samedi

10 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Association nationale de la presse sportive (ANPS) va procéder au renouvellement de ses instances, samedi, à partir de 10 heures, à à la Maison de la Presse Babacar Touré, annonce un communiqué transmis a l'APS.

Après la cérémonie d'ouverture en présence des autorités, les membres de l'ANPS vont procéder à une assemblée générale extraordinaire de révision et d'adoption des textes, selon le communiqué.

Une assemblée générale élective va ensuite se tenir, pour installer le Bureau et le Comite exécutif 2025-2029, ajoute la même source.

L'ANPS est dirigée par le journaliste Abdoulaye Thiam, également président de la section Afrique de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.