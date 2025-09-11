Afrique: Éliminatoires Mondial - Bouanga actuel meilleur buteur, Pape Matar Sarr en tête côté Sénégal

Dakar — L'attaquant gabonais Denis Bouanga occupe la tête du classement des meilleurs buteurs des éliminatoires africains Coupe du monde 2026, zone Afrique, avec huit buts inscrits à l'issue de la huitième journée, mardi.

Muet lors de la huitième journée, mardi, au stade de Franceville (Gabon), face à la Côte d'Ivoire, l'attaquant du Los Angeles FC (Etats-Unis) a tout de même gardé sa position d'actuel meilleur buteur de ces éliminatoires.

Le joueur de 30 ans garde un avantage d'un but sur l'Egyptien Mohamed Salah, deuxième au classement, grâce à son triplé inscrit contre les Seychelles, mercredi, lors de la septième journée.

Le Gabon s'était imposé 4-0 et se classe à la deuxième place du groupe F avec dix-neuf points, soit un de moins que les Ivoiriens, leaders.

Mohamed Salah, deuxième du classement des buteurs, n'a pas non plus marqué à l'issue de la huitième journée de ces éliminatoires, son dernier but, sur pénalty, remontant à vendredi, lors de la septième journée.

L'équipe a fait un match nul et vierge contre le Burkina Faso, mardi, à l'issue de la huitième journée.

Les Egyptiens avaient la possibilité de se qualifier au Mondial en cas de succès contre le Burkina Faso, mais ils vont devoir attendre, même s'ils restent en tête du groupe A, avec 20 points, à cinq longueurs du deuxième, le Burkina Faso.

Quatre autres joueurs se disputent la troisième place du classement des buteurs de ces qualifications, avec six réalisations chacun. Il s'agit de Jordan Ayew (Ghana), Mohamed Amoura (Algérie), Kamory Doumbia (Mali) et Mickael Olunga (Kenya).

Cinq joueurs comptent au total, à savoir Musa Barrow (Gambie), Mahmoud Trezeguet (Egypte), Steve Mounié (Bénin), Rayan Raveloson (Madagascar) et Lassina Traoré (Burkina Faso). Ce dernier a inscrit ses buts en seulement quatre matchs.

Pape Matar Sarr, meilleur buteur sénégalais

Deux fois buteur pour le Sénégal lors des 7e et 8e journées, le milieu de terrain sénégalais de Tottenham (Angleterre), Pape Matar Sarr, est l'actuel meilleur artificier des Lions. Il dame le pion aux attaquants de l'équipe nationale dont personne n'a dépassé la barre des deux buts.

En plus de ses deux ceux qu'il a marqués lors des deux dernières journées, Sarr a trouvé le chemin des filets contre le Soudan du Sud (4-0), en novembre 2023, et contre le Togo (2-0), en mars 2025.

Le joueur de 22 ans compte le même nombre de but que Dango Ouattara (Burkina Faso), Vincent Aboubakar (Cameroun), Myziane Maolida (Comores), Peter Shalulile (Namibie), Yankuba Minteh (Gambie) et Ayoub El Kaabi (Maroc)

Sept autres joueurs sont à trois buts, dont le Burkinabè Bertrand Traoré. Le Camerounais Bryan Mbeumo et le Congolais Yoan Wissa font aussi partie de ce lot.

Les prochaines journées prévues pour octobre 2025 seront déterminantes à la fois pour la course à la qualification et pour le titre de meilleur buteur de ces éliminatoires.

Le Maroc et la Tunisie ont déjà validé leur ticket pour le Mondial 2026.

Le Sénégal, l'Egypte, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert peuvent assurer leur qualification en cas de succès dans l'un des deux derniers matchs des qualifications.

Les Capverdiens sont à un point d'une qualification historique au Mondial.