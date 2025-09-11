Sénégal: Un acteur appelle à un 'journalisme rigoureux' au service de la santé publique

Kaolack — Le président du Cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement (CRAJHEA), Moussa Thiam, a souligné, mercredi, la responsabilité des médias dans la protection de la santé publique et de l'environnement à travers une information fiable et rigoureuse.

"Il y a une nécessité de renforcer la gouvernance de l'eau et de l'assainissement, mais aussi d'assurer une information fiable, rigoureuse et accessible aux populations. Et nous, journalistes, avons un rôle crucial à jouer dans la protection de la santé publique", a-t-il indiqué

Moussa Thiam intervenait à l'ouverture d'un atelier de renforcement de capacités à l'intention des membres du CRAJHEA, une rencontre réunissant des professionnels de plusieurs organes de presse des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine.

Le gouverneur adjoint de Kaolack en charge du développement, Mamadou Habib Camara, et le maire de la même ville, Serigne Mboup, ont aussi pris part à la rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le président du CRAJHEA, le centre du pays est confronté à des "défis structurels persistants", dont la forte salinité de l'eau, les inondations urbaines récurrentes et la faiblesse du réseau d'assainissement.

Ces réalités doivent amener la presse à devenir "un véritable acteur" du développement à travers des productions journalistiques rigoureuses, a insisté M. Thiam.

"Notre mission de journalistes est d'être au coeur de ces enjeux. Mais informer ne suffit plus. Il nous faut désormais vérifier, analyser, croiser les données et innover dans nos formats", a-t-il relevé.

Le président du CRAJHEA a appelé ses confrères à davantage investir dans la vérification des faits, le journalisme de données (Data Journalism), l'investigation et les nouveaux formats narratifs que sont les podcasts et reportages multimédias.

Cette perspective devrait aider à "mieux répondre aux attentes des populations et d'accompagner les politiques publiques", a-t-il fait valoir.

Avec l'appui de l'International Budget Partnership (IBP), le CRAJHEA ambitionne de fédérer des journalistes de divers médias autour de la sensibilisation sur l'eau, l'hygiène, l'assainissement et les changements climatiques, selon son président.