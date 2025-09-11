Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions renoue avec la hausse après son repli de la veille.

Après son repli de 8,236 milliards FCFA de la veille, une augmentation 14,664 milliards FCFA a été enregistrée au niveau de la capitalisation du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)ce mercredi 10 septembre 2025.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 12 368,599 milliards FCFA contre 12 353,935 milliards de FCFA la veille. A l'origine de la hausse, il y a celle de l'indice BRVM Composite qui a gagné 0,12% à 320,80 points contre 320,42 points la veille. L'indice BRVM 30 se retrouve aussi avec une hausse de 0,28% à 157,68 points contre 157,24 points la veille. En revanche, on note une légère baisse de 0,05% au niveau de l'indice BRVM Prestige à 134,12 points contre 134,19 points la veille.

La capitalisation du marché des obligations a, pour sa part, enregistré une baisse de 30 millions FCFA, passant 10 912,531 milliards de FCFA la veille à 10 912,501 milliards de FCFA ce 10 septembre 2025.

La valeur totale des transactions est toujours au-dessus du milliard FCFA, s'établissant à 1,476 milliard de FCFA contre 1,332 milliard de FCFA la veille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,20 % à 3 945 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,20% à 670 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,04% à 760 FCFA), ETI Togo (plus 5,88 % à 18 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 4,95% à 5 405 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 33 245 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,36% à 1 510 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,17% à 1 725 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 2,74% à 14 200 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 1,54% à 12 110 FCFA).