Sénégal: Le gouvernement doit 'incarner' le projet politique plébiscité par le peuple, selon Bassirou Diomaye Faye

Dakar — Le président de la République a demandé aux membres du nouveau gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, d"'incarner" le projet qu'il a proposé au peuple sénégalais à l'élection présidentielle du 24 mars 2024.

"Le gouvernement doit incarner le projet politique patriotique plébiscité par le peuple sénégalais", rapporte la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, en citant le chef de l'État.

Ce dernier a fait cette recommandation à ses collaborateurs, lors du premier Conseil des ministres tenu après le réaménagement gouvernemental survenu samedi dernier.

C'est "impératif", pour tout membre du gouvernement, d"'incarner, à tout instant, la sacralité de l'État, le culte du service public et l'engagement patriotique, l'intégrité, l'efficacité dans la mise en œuvre de la politique de la nation", a écrit Marie Rose Faye en citant le chef de l'État.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bassirou Diomaye Faye a demandé aux ministres et aux secrétaires d'État de s'atteler au "déploiement optimal des politiques publiques", a-t-elle noté dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le gouvernement que continue de diriger Ousmane Sonko doit "matérialiser", avec "détermination", "engagement" et "maîtrise de la communication", le projet proposé par Pastef-Les patriotes aux Sénégalais, selon M. Faye.

Il recommande à ses collaborateurs de veiller à "la diligence" du traitement des dossiers, à "la qualité" et à "l'efficacité" de la mission qu'ils exercent au profit du peuple sénégalais.

Le président de la République a adressé ses félicitations aux ex-membres du gouvernement. Il estime qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour le bon exercice de leurs fonctions.

Bassirou Diomaye Faye a encouragé les ministres et les secrétaires d'État restés dans le gouvernement, "ainsi que ses nouveaux membres".

Ousmane Diagne (Justice), Mountaga Diao (Tourisme), Abass Fall (Travail) et Jean Baptiste Tine (Intérieur) sont sortis du gouvernement.

M. Diagne a été remplacé par Yassine Fall, l'ex-ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. L'avocat Mouhamadou Bamba Cissé succède à M. Tine.

Le diplomate Cheikh Niang hérite du département de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, le député Amadou Ba, membre du groupe parlementaire Pastef-Les patriotes (majorité) étant le nouveau ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat.