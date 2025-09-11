Sénégal: Le Chef de l'Etat demande 'd'accentuer' la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation

Dakar — Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé au ministre de l'Education nationale "d'accentuer, à tous les niveaux, la mise en oeuvre inclusive et optimale des projets et programmes d'alphabétisation, notamment dans nos langues nationales (...), rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

La vulgarisation des langues nationales dans notre système éducatif et universitaire, et dans les secteurs public et privé, demeure une "exigence essentielle" à la réalisation du projet d'un "Sénégal souverain, juste et prospère", relève le communiqué hebdomadaire du Conseil des ministres.

Le Chef de l'Etat a ainsi mis l'accent sur la question de la relance des programmes d'alphabétisation et de promotion des langues nationales.

Il a profité de la célébration du Mois de l'alphabétisation qu'il avait initié en 2024 pour féliciter les acteurs et opérateurs en alphabétisation pour leur travail "remarquable" à l'échelle de toutes les collectivités territoriales du Sénégal, note le communiqué.

Le 26 octobre 1966, la 14ème session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a déclaré le 08 septembre Journée internationale de l'Alphabétisation (JIA).

Depuis 1967, cette journée est célébrée chaque année dans le monde et constitue pour la communauté internationale une opportunité de rappeler l'importance de l'alphabétisation, droit humain fondamental et fondement essentiel pour l'apprentissage tout au long de la vie et pour l'inclusion sociale et économique.

Le Sénégal, à partir de 1975 a institué une Semaine nationale de l'Alphabétisation (SNA). L'une des premières mesures prises le Chef de l'Etat a été de passer d'une semaine à un mois pour célébrer et sensibiliser sur les questions liées à l'Alphabétisation.

Ainsi, en 2024, le Sénégal est passé d'une Semaine nationale de l'Alphabétisation (SNA) à un Mois national d'Alphabétisation (MNA) en vue de relancer l'alphabétisation et de promouvoir davantage les langues nationales, instruments essentiels et incontournables de développement et de souveraineté, selon la note de cadrage du Mois national de l'Alphabétisation (MNA).