Sénégal: Un infectiologue sénégalais élabore un guide d'antibiothérapie

Dakar — Le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses du centre national hospitalier universitaire de Fann, a annoncé mercredi avoir préparé un guide d'antibiothérapie destiné aux praticiens et dont l'ambition est de limiter les dégâts liés à la résistance aux antimicrobiens.

"Nous avons créé un guide d'antibiothérapie. Nous plaidons pour que ce guide puisse être utilisé pour la confection d'applications. Ces applications pourront être téléchargées sur les téléphones", a expliqué le professeur Seydi.

S'exprimant en marge de la journée de plaidoyer et de sensibilisation sur la résistance aux antimicrobiens, il a indiqué que ce guide pourrait être consulté en urgence, car "ce n'est pas tout le temps qu'on peut aller voir des livres, ou autres documents. Parfois, il faut agir en urgence, de manière pragmatique".

L'universitaire a aussi relevé que la sensibilité des bactéries aux antibiotiques peut changer d'année en année, insistant sur la nécessité "d'une mise à jour des données".

"Autre chose, c'est qu'il faut, au niveau des structures, que les responsables puissent prendre des décisions", a ajouté le professeur Seydi.

"Si elles n'existent pas, le personnel ne peut pas faire un sondage urinaire dans les règles, ne peut pas faire une pension plurale, ne peut pas faire certains gestes médicaux. Et ces gestes non faits dans les règles peuvent entraîner des infections", a expliqué le spécialiste.

Le chef du service des maladies infectieuses du CHU de Fann a aussi invité le ministère de tutelle à initier des messages d'alerte qui pourront être diffusés pour mieux sensibiliser les populations afin qu'elles sachent que "les antibiotiques peuvent constituer un danger pour la communauté".

"Il faut que les antibiotiques ne puissent pas être vendus, par exemple, sans ordonnance. Il faut éliminer les sites où on vend illicitement ces antibiotiques", a souligné l'infectiologue.

Le professeur Seydi prône également la formation des praticiens, ajoutant que ces derniers "doivent appliquer les règles de bon usage des antibiotiques".

"S'ils ne le font pas, leur responsabilité est engagée. Faciliter ce bon usage des antibiotiques figure parmi nos missions", a-t-il conclu.

La Résistance aux antimicrobiens serait responsable de près de 5 millions de décès chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé.