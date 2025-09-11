Sénégal: Mamadou Ndoye, ancien ministre - 'L'alphabétisation est un processus de transformation sociale'

10 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'alphabétisation est un "processus" avec lequel il est possible de transformer en même temps les individus et la société, estime l'ancien ministre de l'Alphabétisation et de l'Éducation de base, Mamadou Ndoye, en mettant en garde les pouvoirs publics, mercredi, à Dakar, contre le risque de la confondre avec la scolarisation, ce qui conduit à l'échec.

"L'alphabétisation, ce n'est pas simplement de l'instruction. C'est un processus de transformation sociale. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à lire et à écrire, mais de transformer en même temps des individus et une société", a analysé M. Ndoye.

Il prononçait la leçon inaugurale d'une table ronde organisée par la Coordination nationale des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle, à l'occasion de la campagne mensuelle de promotion de l'alphabétisation, sous la direction du ministère de l'Éducation nationale.

"Comment renforcer les systèmes éducatifs dans une perspective d'apprentissage, tout au long de la vie ?" est le thème de la leçon inaugurale prononcée par l'ancien ministre, qui a dirigé l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique.

Mamadou Ndoye estime que l'alphabétisation est à la base de toute transformation structurelle de la société.

Le développement économique d'un pays en dépend, selon lui.

"Si les ouvriers de ce pays n'arrivent pas à se saisir des mutations et des innovations pour transformer leurs méthodes de travail, augmenter leur productivité et varier leur production, avec l'alphabétisation, il ne peut pas y avoir de transformation structurelle", a prévenu M. Ndoye.

"C'est absolument impossible, tous les gouvernements du monde le comprennent et ceux qui veulent transformer leur pays commencent par l'alphabétisation", a-t-il insisté.

L'ancien ministre a tenu à préciser que "l'alphabétisation, ce n'est pas la scolarisation". "Quand on la considère comme telle, avec les mêmes méthodes, l'échec est garanti", a-t-il soutenu, suggérant aux pouvoirs publics de "trouver une motivation et un sens à l'alphabétisation", afin d'en tirer profit.

Il s'agit de l'utiliser pour former le producteur, l'ouvrier et le citoyen, a-t-il expliqué.

