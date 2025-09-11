Sénégal: Trois films sénégalais prendront part au 40e Festival du film francophone de Namur

Dakar — "Ne réveillez pas l'enfant qui dort", "Liti Liti" et "La pirogue" sont les films sénégalais sélectionnés pour participer au 40e Festival international du film francophone (FFF) de Namur (Belgique) prévu du 3 au 10 octobre 2025, a appris l'APS des organisateurs de cet évènement cinématographique.

"Ne réveillez pas l'enfant qui dort", un film du Camerounais Kevin Aubert, a été choisi pour la catégorie court métrage de la sélection officielle du FFF. Il a été produit par le Sénégal, avec la collaboration du Maroc et de la France.

"Ne réveillez pas l'enfant qui dort" a été tourné en wolof et en français par des acteurs sénégalais. Il raconte l'histoire de Diamant, une jeune fille que les parents veulent donner en mariage contre sa volonté, afin de contrarier sa passion pour le cinéma.

Le documentaire "Liti Liti" (Attachement), réalisé par le Sénégalais Mamadou Khouma Guèye, a été sélectionné pour une nouvelle section du FFF appelée "Confluence".

"Un panorama de longs métrages reflétant toute la richesse et la singularité des cinémas francophones", explique un communiqué des organisateurs de la 40e édition du Festival international du film francophone, concernant cette section.

Ce long métrage, le premier pour Guèye, est consacré à l'impact des politiques de développement sur la vie des populations. Dans ce film, Sokhna Ndiaye, la mère du réalisateur, évoque "toutes les péripéties liées au déguerpissement dont elle et ses voisins ont été victimes, pour les besoins de la construction du Train express régional".

Guèye va tenter de décrocher le Bayard de la meilleure première oeuvre, une innovation du FFF. Le lauréat de cette distinction sera choisi parmi les réalisateurs en lice dans les sections "En compétition", "Confluence" et "FIFF Première".

Le film "La pirogue" sera projeté à Namur, dans la section "Rétrospectives".

Le film "Katanga, la danse des scorpions", du Burkinabè Dani Kouyaté, lauréat de l'Étalon d'or de Yennenga, la plus haute distinction du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, va entrer en lice, dans la catégorie long métrage, de même que le film égyptien "Aïsha can't fly away", de Morad Mostafa.

Le Festival du film francophone de Namur présente un vaste programme de films, de fictions et de documentaires venus de plusieurs pays de la francophonie.