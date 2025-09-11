Sénégal: Grève des concessionnaires du nettoiement - Des habitants de La Médina prient pour une solution

Dakar — L'arrêt partiel de travail observé par les travailleurs du nettoiement impacte négativement le cadre de vie en général. Les lieux publics, dont les marchés, sont les plus touchés, au grand dam des usagers. Interrogés par l'APS, certains d'entre eux appellent les pouvoirs publics à trouver une solution à cette situation jugée difficile.

Avenue Blaise-Diagne, l'une des voies les plus animées de la commune d'arrondissement de La Médina, près du centre-ville de Dakar. Le marché Tilène, une célèbre place marchande de la capitale, se réveille jonché de tas d'ordures provenant des nombreux commerces de fruits exotiques, d'épices, de légumes et de fruits.

Ici, pas le moindre répit pour le commerce, malgré la fine pluie qui ne gêne d'ailleurs nullement ni les automobilistes ni les piétons, qui vaquent tranquillement à leurs occupations, dans un tumulte étourdissant.

Des conducteurs de motos-taxis "Jakarta", dans un coin, ne cessent de guetter d'éventuels passagers, alors que les vendeurs ambulants continuent d'envahir les trottoirs du marché, sous les vrombissements des moteurs des véhicules particuliers ou de transport en commun.

Derrière cette grande agitation autour du marché Tilène, les nombreux tas d'ordures renseignent à souhait sur l'impact de l'arrêt partiel de travail des concessionnaires du nettoiement, en vigueur depuis lundi sur le territoire national. Ils réclament le paiement d'arriérés de factures évalués à plus de 10 milliards de francs CFA.

Un peu partout à l'image des artères de La Médina, les ordures sont déposées sur les trottoirs du marché en attendant l'arrivée des camions des concessionnaires du nettoiement.

À la rue 17, près de l'avenue Blaise-Diagne, une odeur fétide pollue l'atmosphère, sous le regard inquiet des passants, des commerçants et des habitants du quartier.

Le tapissier Thierno Ndiaye, assis sur un banc, sous une tente, appelle "les autorités à régler le problème des concessionnaires, car leur grève impacte la santé des populations".

Selon lui, tous les Dakarois doivent soutenir les efforts fournis par l'État pour rendre le Sénégal propre.

Depuis deux jours, les camions de collecte des ordures ne viennent pas, déplore Abdou Fall Diouf, un vendeur de chaussures d'une trentaine d'années, qui expose sa marchandise à même le sol.

Un masque de protection sur le nez, pour se protéger des mauvaises odeurs, Abdou s'inquiète de l'amoncellement continu des ordures. Il le juge déplorable.

"Conditionner les déchets autant que possible"

Pour Fatou Lô, une habitante de La Médina trouvée aux abords du trottoir, la gestion des ordures "doit être l'affaire de tous, pas exclusivement de l'État" et de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).

"La propreté du cadre public est importante pour la santé de tous", insiste-t-elle, saluant le travail des "soldats du nettoiement".

"Les agents de la SONAGED sont des soldats du nettoiement. Ils sont toujours sur le terrain pour préserver notre cadre de vie des ordures", témoigne cette femme âgée d'environ cinquantaine ans.

Elle appelle dans le même temps l'État à trouver "une solution durable aux grèves répétitives des concessionnaires du nettoiement en les dotant aussi d'équipements modernes et sophistiqués".

"Un service minimum" de collecte des ordures est assuré dans quelques artères des grandes villes du pays, en attendant des "négociations sérieuses" avec l'État, a signalé à l'APS le secrétaire général du Collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal, Boubacar Diallo.

Dans un communiqué, la SONAGED appelle les populations "à utiliser le réseau des points de regroupement normalisés et les bacs de rue disponibles, pour se débarrasser des ordures".

Elle les invite aussi "à conditionner les déchets autant que possible, afin d'éviter leur dépôt sur la voie publique, et [à] signaler tout débordement [à l'aide de] ses plateformes de communication".