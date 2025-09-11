Afrique: IATF 2025 - L'Algérie décroche la part du lion des contrats signés

ALGER — La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), dont les activités ont été clôturées mercredi, a constitué une étape charnière pour les entreprises algériennes dans le renforcement de leur présence sur les marchés africains, avec des contrats signés d'une valeur dépassant 11,4 milliards de dollars, soit près du quart du total des accords conclus.

La part de l'Algérie a atteint 23,6 % de l'ensemble des contrats signés lors de cette 4e édition de l'IATF 2025 (4-10 septembre), estimés à plus de 48,3 milliards de dollars, ce qui témoigne de son rôle central dans la promotion de l'intégration africaine et incarne la projection de ses entreprises vers leur profondeur africaine.

En plus des accords signés, l'événement a enregistré des opportunités d'exportation et des engagements pour les entreprises algériennes, qui feront l'objet de signatures ultérieures, pour une valeur supérieure à 11,6 milliards de dollars.

Ces accords ont concerné divers secteurs d'activité économique, allant de l'énergie et des énergies renouvelables à l'industrie sous toutes ses branches (mécanique, chimique, électrique, électroménager, électronique, alimentaire, pharmaceutique, sidérurgique), en passant par les start-up, l'agriculture, le tourisme et la culture.

Dans le secteur de l'énergie, l'entreprise égyptienne "El Sewedy Electric" a annoncé des intentions d'investissement de 2,5 milliards de dollars pour implanter en Algérie une base d'investissement industriel couvrant plusieurs domaines tels que les industries électriques et les énergies renouvelables.

La filiale algérienne de la société "El Sewedy Electric Algeria" a, quant à elle, signé un accord avec la société ivoirienne "SOGELUX" d'une valeur de 100 millions d'euros, portant sur l'exportation d'équipements électriques de fabrication locale vers la Côte d'Ivoire.

De son côté, le groupe Sonatrach a conclu un mémorandum d'entente avec la Compagnie nationale kényane de pétrole (NOC), visant à réaliser des projets communs dans l'exploration et la production des hydrocarbures, ainsi qu'à approvisionner le marché kenyan en GPL et produits pétroliers.

Dans le secteur de l'industrie, la Société nationale de sidérurgie (SNS) a signé huit protocoles d'accord avec des entreprises africaines et internationales, d'une valeur globale de 950 millions de dollars, portant sur des investissements dans la fabrication de pièces détachées, de structures en cuivre et en acier, de châssis de camions et autres.

Le groupe industriel algérien "GISB ELECTRIC", spécialisé dans la fabrication d'équipements électriques, et la société ivoirienne "SOGELUX", ont signé un accord d'une valeur de 480 millions de dollars, portant sur l'approvisionnement des marchés de l'Afrique de l'Ouest en équipements électriques de fabrication algérienne.

La société Algerian Qatari Steel (AQS) a conclu quatre contrats d'exportation de produits sidérurgiques vers les marchés africains, d'une valeur de 420 millions de dollars.

L'entreprise Inatel (Industrie algérienne de la téléphonie), filiale de l'Entreprise nationale des télécommunications (ENTC), et son partenaire chinois Morefun Electronic Technology, ont signé un accord de 300 millions de dollars pour la production et l'exportation de deux (2) millions de TPE vers le Nigeria.

Dans le domaine de l'agroalimentaire, plusieurs accords ont été signés, dont celui entre le groupe Agro-logistique (Agrolog) et le groupe ougandais Abarci, d'une valeur de 200 millions de dollars, pour établir un projet de transformation du cacao et du café.

Un autre contrat a été conclu entre le groupe "LaBelle" et la société ougandaise "Jaber", également d'une valeur de 200 millions USD, pour l'exportation de produits nationaux vers les marchés de l'Afrique de l'Est.

A cela s'ajoute l'accord signé par la Société Tafadis (filiale du Groupe Madar) avec la société libyenne "Hilal Al-Jabal" pour exporter 360.000 tonnes de sucre raffiné, d'une valeur de 180 millions de dollars.

La filière des industries mécaniques a enregistré la signature de plusieurs accords, dont un mémorandum d'entente entre "Baic El Djazair" et la société sud-africaine "Veltex Trim", prévoyant un investissement initial de près de 50 millions USD pour la fabrication de pièces de rechange et composants destinés à la production des véhicules Baic en Algérie.

La société Algeria Chemical Specialities (ACS) a, de son côté, conclu trois contrats avec la société "Algeria Faw Trucks Industries", qui projette de fabriquer les camions chinois de la marque "Faw" en Algérie, pour un montant global estimé à 200 millions de dollars, portant sur la fourniture de divers composants, tels que les vitrages, les rétroviseurs, les peintures et les plastiques.

La société "Chery Algérie" a, pour sa part, signé plusieurs accords avec des sous-traitants portant la production locale de véhicules, dont un accord conclu avec la société "Fabcom" spécialisée dans la fabrication de batteries automobiles, pour un montant de 130 millions USD.

Dans la filière électronique, plusieurs opérateurs ont conclu des accords d'exportation vers les marchés africains. Parmi eux, le groupe "Condor", qui a signé un accord de 80 millions USD avec six entreprises africaines pour l'exportation de ses produits vers l'Egypte, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.