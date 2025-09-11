Algérie: ANP - Elimination de deux terroristes, reddition d'un autre et arrestation de 9 éléments de soutien en une semaine

ALGER — Deux (2) terroristes ont été abattus, un (1) autre s'est rendu aux autorités militaires d'Adrar, tandis que neuf (9) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), dans différentes opérations à travers le territoire national, durant la période du 27 août au 9 septembre, indique mercredi un bilan opérationnel de l'ANP.

"Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté, durant la période allant du 27 août au 9 septembre 2025, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national", souligne la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et "grâce aux efforts des unités de l'ANP, des détachements de l'ANP ont éliminé (2) terroristes et récupéré un (1) fusil mitrailleur de type FMPK, un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une (1) paire de jumelles et d'autres effets", précise le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le même contexte, "le terroriste dénommé Ghenami Ahmed s'est rendu aux autorités militaires d'Adrar en 3ème Région militaire, en sa possession un (1) fusil mitrailleur de type FMPK, un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté (9) éléments de soutien aux groupes terroristes, dans différentes opérations à travers le territoire national".

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors d'opérations exécutées à travers les Régions militaires, (71) narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de (6) quintaux et (8) kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que (4,44) kilogrammes de cocaïne et (1.415.657) comprimés psychotropes ont été saisis", selon le bilan.

"A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Tindouf et Djanet, des détachements de l'ANP ont arrêté (632) individus et saisi (48) véhicules, (334) groupes électrogènes, (195) marteaux piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite".

De même, "(21) autres individus ont été appréhendés et un (1) fusil mitrailleur de type FMPK, un (1) pistolet mitrailleur de type kalachnikov, un (1) pistolet automatique, (7) fusils de chasse, (122.895) litres de carburants, ainsi que (50) quintaux de tabacs et (5) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis, et ce, lors d'opérations distinctes".

Par ailleurs, "les Garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de (229) individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que (686) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national", conclut le bilan opérationnel de l'ANP.