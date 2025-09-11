Algérie: L'APN prend part en Chine aux travaux du Forum des législateurs pour les échanges amicaux

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) prend part, à partir de ce mercredi en Chine, aux travaux du Forum des législateurs pour les échanges amicaux au titre de l'année 2025, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

L'APN est représentée aux travaux de ce Forum, prévu du 10 au 17 septembre en République populaire de Chine, par le député Temmar Mustapha, précise le communiqué.

Cet événement, placé sous le thème "Renforcer les partenariats mondiaux en faveur du développement durable", est organisé par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger (APCAE), conclut le communiqué.