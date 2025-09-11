Algérie: L'APN prend part en Chine aux travaux du Forum des législateurs pour les échanges amicaux

10 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) prend part, à partir de ce mercredi en Chine, aux travaux du Forum des législateurs pour les échanges amicaux au titre de l'année 2025, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

L'APN est représentée aux travaux de ce Forum, prévu du 10 au 17 septembre en République populaire de Chine, par le député Temmar Mustapha, précise le communiqué.

Cet événement, placé sous le thème "Renforcer les partenariats mondiaux en faveur du développement durable", est organisé par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger (APCAE), conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.