Afrique: IATF - Signature de plusieurs accords d'exportation de produits nationaux pour des centaines de millions de dollars

ALGER — Plusieurs entreprises algériennes, publiques et privées, ont signé, mercredi à Alger au dernier jour de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), des accords d'exportation avec des sociétés de pays africains, pour des montants s'élevant à des centaines de millions de dollars.

La cérémonie de signature s'est déroulée au Palais des expositions (Pins maritimes), en présence du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, du directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, ainsi que du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

Dans l'industrie agroalimentaire, le groupe "LaBelle" a conclu un contrat d'échanges commerciaux d'une valeur de 200 millions USD, avec la société ougandaise "Jaber", renforçant ainsi l'écoulement des produits alimentaires algériens sur les marchés de l'Afrique de l'Est.

Dans le secteur de l'électronique et de l'électroménager, le groupe "Iris" a signé un contrat d'exportation d'équipements électroménagers vers le Zimbabwe, pour un montant de 50 millions USD, par le biais de la société Ibaza Creation.

Concernant la mécanique et les pièces de rechange, la société algérienne "Technocast" a conclu un accord avec la société américaine Carpathia, d'une valeur de 35 millions USD, portant sur l'exportation de fils métalliques à haute technicité et de pièces spécialisées destinées aux industries pétrolières et gazières.

De son côté, la société algérienne "ONIA" a signé un contrat de partenariat avec Carpathia USA, d'une valeur de 65 millions USD, pour l'échange d'expertise dans le domaine de l'ingénierie mécanique et de la fabrication de tracteurs agricoles, avec des perspectives d'exportation vers l'Afrique.

Quant au secteur des industries mécaniques automobiles, l'entreprise " IKAM-ALGERIE" a signé un contrat d'exportation d'une valeur de 25 millions de dollars, avec la société libyenne "Hilal Al-Jabal", pour la fourniture de plaquettes de freins automobiles destinées aux marchés libyen, tunisien et égyptien.

La société algérienne d'ingénierie pour la construction et l'industrie a également signé un contrat de partenariat et d'exportation, d'une valeur de 185 millions d'euros (environ 216 millions de dollars), avec le groupe canadien "AMEL" portant sur la production et l'exportation de verres intelligents vers plusieurs pays africains.

Dans le domaine des travaux publics, le Laboratoire central des travaux publics (LCTP), filiale du Groupe public d'Etudes d'Infrastructures, de Contrôle et d'Assistance (GEICA), a conclu un accord de partenariat avec le groupe guinéen "Baling", d'une valeur de 2 millions de dollars. La société algérienne des études techniques d'infrastructures (SAETI), filiale du même Groupe, a signé un autre contrat avec le même partenaire guinéen pour la même valeur.

Dans le même contexte, le Groupe public de construction ferroviaire, a signé un contrat de partenariat avec le groupe guinéen "Baling" renforçant ainsi la coopération dans le domaine des infrastructures de transport.

De son côté, l'Entreprise nationale des granulats (ENG), filiale du groupe public Sonarem, a signé un contrat avec une entreprise égyptienne pour l'exportation de carbonate de calcium, de pouzzolane et de marbre, ainsi qu'un autre contrat avec une entreprise algérienne d'exportation pour la commercialisation de ses produits vers plusieurs pays d'Afrique.

L'Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF), filiale du même groupe, a également signé un contrat avec la même entreprise égyptienne pour l'exportation de produits miniers, ainsi qu'un autre contrat avec une entreprise tunisienne spécialisée dans la fabrication de papier, pour l'exportation de carbonate de calcium.

De son côté, la société Condor a signé un accord de partenariat avec la start-up camerounaise "General Biotech", portant sur la fabrication en Algérie d'une couveuse intelligente pour nouveau-nés, en collaboration avec le partenaire camerounais. Cette couveuse permettra de détecter les indicateurs vitaux du nourrisson et sera destinée à l'avenir à l'exportation vers les marchés africains.

La même société a également conclu, six (6) autres accords de partenariat, dont quatre (4) renouvellements de contrats d'exportation vers l'Egypte, la Libye, la Tunisie et la Mauritanie, ainsi que deux (2) accords d'accès à deux nouveaux marchés, à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Un accord de principe a aussi été signé pour l'exportation d'appareils électroménagers et électroniques vers le Nigeria. La valeur totale de ces contrats commerciaux s'élève à 80 millions USD.

La dernière journée de l'IATF a été marquée par la signature d'un accord entre la start-up algérienne Garden of Babylon, activant dans le domaine de l'intelligence artificielle agricole, et la société ougandaise Agrifarm Uganda, spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour un montant de 4,5 millions USD.

Par ailleurs, la start-up Sun Fast Energy, spécialisée dans les panneaux solaires, a conclu un accord avec la société "Agromedic" du Lesotho, spécialisée dans le séchage des plantes médicinales, d'une valeur de 15 millions de dollars.

La start-up "Qatra", spécialisée dans la gestion de l'eau, a, quant à elle, signé un accord d'une valeur de 3 millions USD avec la société "Fine Gallery Invest" du Ghana, active dans l'industrie agroalimentaire. Pour sa part, la start-up "Techmology" a signé un accord d'une valeur de 250.000 USD avec la sénégalaise "Aladin Millennium Interface".

La start-up "BITA THE-DOCTOR", spécialisée dans la numérisation du secteur médical, a conclu un accord d'une valeur estimée à 350.000 USD, avec l'entreprise sénégalaise "AFRICANITY GROUP".

La société "AI GRID SOL", spécialisée dans les infrastructures basées sur l'intelligence artificielle, a signé un accord avec la Chambre de commerce nigériane.

Pour sa part, la société algérienne "GLOBAL INDUSTRIAL TRADING", spécialisée dans l'industrie mécanique, a signé un accord d'une valeur estimée à 150.000 USD avec la société "Côte d'ivoire Export".

Dans le même registre, l'entreprise algérienne "EURL MAKINA BETA", spécialisée dans l'industrie mécanique a conclu un accord d'une valeur Estimée à 28 millions USD avec la société sénégalaise "Sahel Développement Group".

Par ailleurs, l'entreprise "VMS Industry Dar Dzaïr", spécialisée dans la fintech, a signé un accord avec "LOB", une entreprise sud-africaine, spécialisée dans le commerce électronique.

La compagnie "Air Algérie" a, quant à elle, signé un accord de coopération avec le groupe laitier "GIPLAIT", pour l'approvisionnement en produits laitiers variés.

De son côté, la société "VMS" spécialisée dans la fabrication de motocycles, a conclu plusieurs accords avec des sociétés africaines etalgériennes, englobant la logistique, les services financiers, l'exportation, ainsi que le renforcement de la coopération technologique.