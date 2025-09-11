Algérie: Mines - Réunion de travail consacrée au suivi de la mise en oeuvre du mémorandum d'entente entre 'Sonarem' et le groupe malaisien 'Lion'

ALGER — La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Mme Karima Bakir Tafer, a présidé mercredi, une réunion de travail consacrée au suivi de la mise en oeuvre du mémorandum d'entente conclu entre le groupe "Sonarem" et le groupe malaisien "Lion", portant réalisation de projets miniers en Algérie, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

La réunion tenue au siège du ministère, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Malaisie en Algérie et de cadres du ministère, dans le cadre d'une "série de rencontres périodiques visant à renforcer les relations de coopération entre l'Algérie et la Malaisie, conformément aux dispositions de la nouvelle loi régissant les activités minières, laquelle offre des opportunités de développement de partenariats d'investissement dans le domaine de la prospection, de l'exploration, de l'exploitation et de la transformation des ressources minérales en Algérie", précise la même source.

Le groupe malaisien "Lion" a manifesté "un intérêt particulier pour l'investissement en Algérie, à travers l'utilisation des technologies modernes dans le domaine de l'exploration, de l'exploitation et de la transformation, notamment en ce qui concerne l'or, le cuivre, le manganèse, le phosphate et d'autres matières minérales", selon le communiqué.

Au cour de la réunion, il a été convenu de former un groupe de travail conjoint composé d'experts des deux parties, chargé d'élaborer un programme d'action et une feuille de route pour la concrétisation de projets d'investissement communs à forte valeur ajoutée, à même de contribuer au développement de l'économie nationale et de l'industrie minière de transformation.

A cette occasion, Mme Bakir Tafer a réaffirmé la volonté du secteur de l'Energie et des Mines d'accompagner les groupes "Sonarem" et "Lion" dans la mise en oeuvre de ce partenariat, et de créer les conditions propices à sa réussite, conformément aux priorités de l'Etat en matière de diversification de l'économie, de promotion du contenu local, de transfert de technologie et de formation des compétences.

Le mémorandum d'entente signé entre les deux parties le 15 juin dernier, vise à renforcer la coopération dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation minière, du développement de nouveaux sites et de la transformation des ressources minérales, tout en ouvrant de nouvelles perspectives en matière d'investissement, d'échanges technologiques et de formation de cadres.

Le groupe "Lion" figure parmi les principaux groupes économiques malaisiens, disposant de filiales et d'activités dans plusieurs pays d'Asie.

Il est actif dans les domaines industriels, notamment la sidérurgie, la métallurgie, l'énergie, y compris les énergies renouvelables, ainsi que l'agriculture et les services, conclut le communiqué.