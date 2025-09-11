Egypte: Al-Sissi - Le pays condamne l'agression israélienne contre le Qatar

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a condamné l'agression israélienne contre le Qatar affirmant le rejet par l'Egypte de toute violation de la souveraineté du Qatar.

Selon le porte-parole officielle de la présidence, Mohamed el-Chenawi, le président Al-Sissi a eu un entretien téléphonique avec l'Emir du Qatar Tamim Ben Hamad Al-Thane.

Le président Al-Sissi, ajoute le porte-parole, a souligné que cette agression constituait une menace "inacceptable" à la sécurité et à l'intégrité d'un pays arabe frère et a confirmé le plein soutien de l'Egypte à toutes les mesures prises par le Qatar pour protéger sa sécurité et sa stabilité.

L'Emir du Qatar a dit qu'il appréciait la position de l'Egypte et a informé le président Al-Sissi des développements de la situation à la suite de l'agression israélienne.

Les deux leaders ont jugé nécessaire une action urgente de la communauté internationale pour assumer ses responsabilités face à la violation israélienne.