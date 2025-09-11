Algérie: Réunion du Gouvernement - Le secteur des transports, la lutte contre les feux de forêt et l'exploitation des réseaux mobiles 5G au menu

ALGER — Le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de la mise en oeuvre des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant le secteur des transports, ainsi que la campagne de lutte contre les feux de forêt et l'examen des projets de décrets exécutifs portant exploitation des réseaux mobiles (5G), indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre par intérim, Monsieur Sifi Ghrieb, a présidé, ce mercredi 10 septembre 2025, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de la mise en oeuvre des directives données par Monsieur le président de la République lors de la réunion qu'il a présidée le 26 août 2025, concernant le secteur des transports.

A ce titre, le Gouvernement a examiné la feuille de route relative au renouvellement du parc national de bus, à travers l'importation immédiate de 10.000 bus neufs de transport des voyageurs, en remplacement des anciens, ce qui permettra, comme première étape, de remplacer tous les bus en service depuis plus de 30 ans, et la moitié de ceux dont la durée de vie se situe entre 25 et 30 ans. Cette feuille de route permettra également le renouvellement progressif du reste du parc national de bus, notamment à travers les capacités de production nationales dans ce domaine.

Dans le même contexte, le Gouvernement a entendu une communication sur le programme d'entretien des autoroutes, mettant en exergue les opérations d'entretien déjà engagées et celles prévues à court et moyen terme. Ces opérations portent essentiellement sur la réparation et la réhabilitation des tronçons endommagés, ainsi que l'identification des axes majeurs d'une approche globale de gestion et de maintenance de ce type d'infrastructures essentielles.

Par ailleurs, le Gouvernement a entendu une communication sur la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt 2025 et du bilan provisoire des incendies. Le rapport d'étape a mis en avant l'efficacité des efforts de lutte contre ce phénomène, grâce à la démarche proactive et anticipative adoptée par les pouvoirs publics, ainsi qu'aux moyens et capacités importantes mobilisées, dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts, qui restera actif jusqu'à la fin de la saison.

Enfin, le Gouvernement a examiné trois (3) projets de décrets exécutifs portant approbation de licences d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuées, respectivement, aux sociétés suivantes: ATM Mobilis S.P.A., Optimum Télécom Algérie S.P.A. et Watanya Télécom Algérie S.P.A, et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles de de la loi n 18-04 du 10 mai 2018, fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques".