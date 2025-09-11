ALGER — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, a annoncé, mercredi au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), le lancement officiel, sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du Fonds de financement des start-up et des jeunes innovants à l'échelle africaine au niveau de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (AACISD).

"Le travail va commencer immédiatement avec 30 entreprises participant à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) pour l'accompagnement et le financement" de ce Fonds, a précisé le ministre en marge de la foire qui s'achève mercredi après une semaine d'intenses activités.

Parmi les objectifs de ce Fonds, M. Ouadah a cité "l'autonomisation des jeunes et la promotion de l'innovation en Afrique, conformément à la teneur du discours du président de la République à l'ouverture de cette édition et à ses engagements".

Le ministre a également fait savoir qu'il sera procédé, en collaboration avec l'AACISD, dans le cadre du programme de formation et de financement des étudiants africains dans les universités algériennes, à l'organisation d'un événement dédié à ces étudiants lors de la Conférence africaine des start-up, prévue à Alger en décembre prochain, sous le haut patronage du président de la République.