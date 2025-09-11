Algérie: Le président du Conseil de la nation reçoit l'ambassadeur de Somalie en Algérie

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, a reçu mercredi, l'ambassadeur de Somalie en Algérie, M. Yusuf Ahmed Hassan Yusuf, qui lui a rendu une visite de courtoisie, indique un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

Cette rencontre a constitué "une occasion de réaffirmer la profondeur des relations fraternelles unissant l'Algérie et la Somalie, lesquelles n'ont cessé de se consolider à travers la coopération bilatérale, traduisant la volonté politique commune des deux dirigeants, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère le président de la République fédérale de Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamoud", lit-on dans le communiqué.

M. Nasri a salué le climat des relations bilatérales entre les deux pays, rappelant à cet égard la coopération académique et éducative, notamment à travers l'octroi par l'Algérie de bourses aux étudiants somaliens.

Il a également salué la participation de la Somalie à la Foire africaine du commerce intra-africain 2025 (IATF 2025), soulignant qu'"il s'agit d'une expression sincère reflétant la volonté de l'Algérie de réaliser l'intégration africaine, de renforcer la solidarité entre les peuples du continent et de concrétiser leurs aspirations et leurs intérêts".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A ce propos, M. Nasri a réaffirmé la position constante de l'Algérie en faveur de tout ce qui est de nature à instaurer la paix et la sécurité en Afrique, et à mettre fin aux foyers de tension, convaincue que le développement est intimement lié à la stabilité et à la paix.

Sur le plan international, le président du Conseil de la nation a salué la convergence des points de vue entre l'Algérie et la Somalie sur de nombreuses questions d'intérêt commun, notamment celles touchant aux intérêts des nations arabe et islamique, et en particulier la cause palestinienne.

Il a, dans ce sens, réitéré sa "condamnation des crimes commis par l'occupation sioniste en termes de génocide, de famine et de déplacements forcés à Ghaza et dans les autres territoires palestiniens occupés", insistant sur "la nécessité d'intensifier les efforts pour contrer toute tentative de liquidation de cette cause juste, d'imposer l'arrêt de l'agression et de consacrer la solution à deux Etats comme option juste et durable".

De son côté, l'ambassadeur somalien a exprimé "la profonde gratitude de son pays à l'égard de l'Algérie pour le soutien qu'elle lui a apporté durant la crise politique et sécuritaire qu'elle a traversée", ainsi que "sa grande estime pour l'histoire de l'Algérie et pour son présent prometteur".

M. Yusuf Ahmed Hassan Yusuf a affirmé que "la dynamique positive caractérisant les relations somalo-algériennes est appelée à se renforcer davantage", appelant à "préserver cette dynamique et à hisser la coopération multidimensionnelle entre les deux pays au niveau des aspirations des deux peuples frères".

Il a, en outre, salué "le rôle majeur" joué par l'Algérie pour l'instauration de la paix et de la sécurité régionales et internationales, ainsi que les efforts déployés dans le cadre de son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, en faveur des droits des peuples arabes et de la défense des causes justes par des moyens équitables.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont confirmé "la nécessité de renforcer davantage les relations fraternelles solides entre l'Algérie et la Somalie, notamment par l'instauration d'une coopération parlementaire bilatérale, à travers la création de groupes d'amitié parlementaire dans les deux pays", ainsi que par l'"intensification de la coordination et de la concertation entre les parlementaires dans les différentes organisations parlementaires internationales et régionales", conclut le communiqué.