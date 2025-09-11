Afrique: L'Union africaine condamne les atrocités commises contre les civils dans la province du Nord-Kivu

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a appris avec une profonde consternation l'attaque perpétrée dans la nuit du 8 au 9 septembre par les Forces démocratiques alliées (ADF) contre le village de Ntoyo, dans le secteur de Bapere, province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), ayant causé la mort d'au moins 71 personnes innocentes.

Le Président de la Commission condamne avec la plus grande fermeté cette attaque barbare ainsi que l'ensemble des violences récurrentes qui continuent de viser les populations civiles dans l'est de la RDC. Il souligne que de tels actes constituent des violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme et appelle à ce que leurs auteurs soient identifiés et traduits en justice, afin de mettre un terme à l'impunité qui alimente la répétition de ces atrocités.

Le Président de la Commission réitère la solidarité de l'Union africaine avec le Gouvernement et le peuple de la RDC dans ces circonstances douloureuses. Il assure également de l'engagement constant de l'Union africaine à soutenir les efforts régionaux et internationaux en vue du rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région des Grands Lacs.