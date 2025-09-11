Madagascar: Boeny - Les opérateurs touristiques se mettent au digital

Deux sessions de formation en marketing digital ont été organisées pour les acteurs touristiques de Mahajanga, les 4 et 5 septembre dernier, à l'Hôtel Vatobe Mahajanga-piscine & restaurant.

Cette action de la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM) s'inscrit dans le cadre d'un road-show pour le développement des compétences du secteur tourisme dans la région Boeny. Les formations ont été organisées en partenariat avec Orange Madagascar et mises en oeuvre par B-lossom Center. Elles ont rassemblé une cinquantaine de participants issus du secteur tourisme, hôtellerie ainsi que la restauration (THR) et de services connexes.

« L'objectif de cette formation était d'offrir aux opérateurs les outils fondamentaux pour renforcer leur présence en ligne. Ils permettent d'attirer une clientèle plus large et diversifiée et de s'aligner sur les nouvelles tendances numériques », a souligné le directeur exécutif de la confédération du tourisme de Madagascar, Lova Rakotomalala.

Les sessions consistaient en une dynamique d'apprentissage, d'échanges et de professionnalisation, fondamentale pour un tourisme moderne, compétitif et responsable à Mahanjanga.

Les participants ont bénéficié d'un accompagnement concret et adapté à leurs réalités locales telles que de la stratégie de contenu aux réseaux sociaux, en passant par la visibilité sur les moteurs de recherche.

Auparavant, un atelier d'échanges et d'information sur le développement du tourisme a réuni les professionnels du secteur dans les locaux de l'hôtel Baobab Tree, à La Corniche, le 3 septembre.

Cette rencontre a été l'occasion de présenter les actions de la CTM, d'écouter les préoccupations des opérateurs et de réfléchir ensemble à des solutions concrètes pour soutenir la filière.

Priorités

Plusieurs priorités ont été mises en avant lors de ces échanges. Parmi celles-ci, la priorisation davantage des activités et la structuration de l'offre touristique.

Les opérateurs ont également sollicité le renforcement des compétences et la qualité de service des acteurs, l'accélération de la digitalisation et la promotion de la région, pour favoriser une meilleure synergie entre acteurs publics et privés et améliorer la connectivité aérienne et l'accessibilité routière.

Durant cette session interactive, les partenaires stratégiques de la CTM à savoir Orange Madagascar, Opure by IEM, Vitafoam Madagascar, Ewa air ont présenté leurs solutions et offres exclusives.

Elles sont adaptées aux besoins des professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de la région.

De nombreux hôteliers, restaurateurs, agences réceptives, tour-opérateurs et prestataires spécialisés, ainsi que des représentants du ministère du tourisme et de la commune de Mahajanga et de l'office régional du tourisme Boeny étaient présents à cette seconde session du roadshow.