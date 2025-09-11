Madagascar: Insalubrité - Des pêcheurs nocturnes sillonnent le Marais Masay

Au cœur du Marais Masay, de nombreux pêcheurs continuent de sillonner les eaux à bord de petites embarcations.

« Dans l'obscurité de la nuit, leurs lanternes et lampes créent un scintillement fragile à la surface de l'eau, tandis que les filets se déploient dans l'espoir d'attraper quelques poissons », rapporte une source locale.

Pourtant, la pêche dans ce lac reste strictement interdite. L'eau du Marais Masay, réputée insalubre, rend les poissons impropres à la consommation et potentiellement dangereux pour la santé.

« Il faut savoir que consommer des poissons issus de ce lac expose à des risques d'intoxication alimentaire, voire à des complications de santé plus graves », alerte un responsable proche du dossier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré cette interdiction, certains pêcheurs continuent leurs activités de manière illégale, souvent la nuit ou aux premières heures du matin, pour revendre leur prise dans des zones éloignées. Des témoins rapportent avoir observé ces scènes de façon récurrente.

Patrouilles

« Chaque fois que je passe par là, je vois souvent des pêcheurs. Nous craignons de consommer des poissons insalubres, car la pêche sur ce lac n'est encadrée par aucune réglementation », confie un usager.

Interrogée sur les mesures prises pour lutter contre la pêche illégale, la Commune Urbaine d'Antananarivo n'a pas fourni d'explications supplémentaires. En février, des patrouilles diurnes et nocturnes ont été menées par le Corps de la Police Municipale et le Corps des Sapeurs-Pompiers afin de traquer les contrevenants. Ces derniers disposent du matériel nécessaire pour intervenir à la fois sur l'eau et sous l'eau.

Les autorités rappellent que la pêche est formellement interdite non seulement dans le Marais Masay, mais également dans les lacs Anosy et Behoririka. Au lac Anosy, désormais entièrement clôturé, la pêche n'est plus possible, offrant un exemple concret de mesures de protection qui ont porté leurs fruits.