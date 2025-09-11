Madagascar: Chez les dames - La GNBC file en quarts de finale

La dernière journée des phases éliminatoires du championnat de Madagascar de basketball N1A, qui se joue actuellement au Palais des sports Mahamasina, a été une simple formalité pour les basketteuses de la GNBC. Opposées à Ankaratra Vakinankaratra, elles se sont imposées sans difficulté sur le score de 83-52.

Supérieures dans tous les compartiments du jeu, les Gendarmes se qualifient en quarts de finale avec assurance et sans trop forcer pour la suite du sommet national N1A dames. Dès le coup d'envoi, mercredi matin, elles ont affiché une agressivité offensive qui leur a rapidement permis de prendre l'ascendant.

Tinah a ouvert le score 2-0, bientôt imitée par ses coéquipières Chine et Sarobidy, efficaces derrière l'arc. Après trois minutes, l'écart était déjà significatif, 12-2 pour la GNBC. Malgré les efforts de Kynley, Ankaratra a subi la loi de la défense agressive des Gendarmes et n'a pu suivre le rythme. Le premier quart-temps s'est soldé par un avantage net pour la GNBC, 27-12, avec une Sarobidy déjà décisive à huit points.

Effectif réduit

Au deuxième quart, Ankaratra a tenté de réagir grâce à Max, adroite derrière l'arc, réduisant l'écart à 22-33. Mais la GNBC, forte de son organisation et de sa cohésion collective, a gardé la maîtrise du jeu pour atteindre la pause avec une avance confortable (36-24). L'expérience et la profondeur de son effectif ont ensuite scellé la domination des championnes en titre.

Le troisième quart-temps a confirmé la domination des Gendarmes. Plus physiques et plus constantes, elles ont imposé leur tempo, portant l'écart à +19, 55-36, avant l'ultime période. Max Fetrarivo, la capitaine d'Ankaratra, a bien tenté de maintenir Ankaratra dans le match avec ses 12 points inscrits, mais trop isolée, elle n'a pu inverser la tendance.

Dans le dernier acte, la GNBC a accéléré pour conclure sans trembler. Portées par une défense collective solide et une adresse retrouvée, elles ont creusé un écart irrattrapable. À trois minutes de la fin, le score affichait déjà 72-47. L'écart s'est stabilisé autour de la trentaine de points pour se fixer à 83-52 au buzzer final.

Avec cette victoire nette, la GNBC confirme son statut de grande favorite de la compétition. Ankaratra, malgré une volonté manifeste, a souffert d'un effectif limité et d'une adresse trop irrégulière pour espérer mieux. Le sommet national N1A dames entre désormais dans sa phase décisive, où la GNBC compte bien imposer sa suprématie.

Jerry Hermann, le coach d'Ankaratra Vakinankaratra, a donné son avis après le match : « Nous sommes limitées à seulement huit joueuses, car certaines ont été retenues soit par leurs études, soit par leur travail. Quoi qu'il en soit, Ankaratra a gagné le ticket des quarts de finale. Nous sommes prêtes pour relever ce grand défi ».