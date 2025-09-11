Madagascar: Exposition - 'Le pays, terre des esprits', l'univers de Rijasolo

La nouvelle exposition de Rijasolo dévoile, en noir et blanc, la puissance de la spiritualité malgache, entre rites ancestraux et foi chrétienne.

Plonger dans l'exposition « Madagascar, terre des esprits » de Rijasolo, c'est franchir le seuil d'un monde où l'invisible et le visible dialoguent sans cesse. À travers une quarantaine de clichés en noir et blanc, le photographe capte la force des traditions spirituelles malgaches : du tromba rite de possession où les mpanazary invoquent les esprits pour soigner et conseiller aux cérémonies de transe, en passant par les rituels funéraires et les lieux naturels de culte.

L'Institut Français de Madagascar a totalement repensé son espace pour accueillir cette exposition : des murs peints en noir mettent en valeur les images et créent une atmosphère immersive où le visiteur est saisi par la force symbolique des oeuvres. L'exposition révèle une culture vivante et profondément enracinée, où rites ancestraux et christianisme coexistent dans un syncrétisme unique.

Le public ne s'y trompe pas : spectateurs curieux, amateurs d'art et passionnés d'histoire se pressent déjà nombreux pour découvrir le regard singulier de cet artiste.

Renommée internationale

Né en 1973, Rijasolo est un photographe franco-malgache reconnu pour son style à la fois réaliste et poétique. Installé depuis plusieurs années à Antananarivo, il collabore régulièrement avec de grands médias internationaux tels que The New York Times, Jeune Afrique ou Le Monde. Son travail, centré sur les questions sociales, politiques et culturelles, fait dialoguer reportage et démarche artistique.

Son talent a été largement salué : lauréat du World Press Photo 2022, du Prix Paritana en 2019 et du concours Leica 35 mm Wide Angle, il figure parmi les photographes malgaches les plus primés à l'international. Ses oeuvres ont été exposées à Paris, Londres, Johannesburg, Addis-Abeba et dans plusieurs biennales photographiques africaines.

Fondateur du collectif Riva Press, Rijasolo se distingue par son engagement à documenter la société malgache contemporaine avec une sensibilité unique, oscillant entre témoignage journalistique et exploration intime. Chaque image porte sa signature : une intensité brute et une profondeur narrative qui captivent le regard.

L'exposition « Madagascar, terre des esprits » est ouverte au public du 9 septembre jusqu'au dimanche 12 octobre à l'Institut Français de Madagascar. Le vernissage a lieu le vendredi 19 septembre à 18 heures, un moment privilégié pour rencontrer l'artiste en personne et échanger autour de son travail. L'accès est libre et gratuit, une invitation à tous les curieux de découvrir la richesse spirituelle et artistique de Madagascar à travers l'oeil d'un photographe hors du commun.