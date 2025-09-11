Afrique: Cosafa Cup U17 - Les Barea débutent contre les Malawites

11 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Place aux jeunes. Après le succès des aînés au championnat d'Afrique des nations et aux éliminatoires du Mondial, les Barea U17 disputeront à leur tour, du 11 au 20 septembre, la coupe de la Cosafa à Harare, au Zimbabwe. Le sommet zonal est qualificatif à la coupe d'Afrique des nations version 2026 de la catégorie. Douze nations réparties en trois groupes de quatre disputent le tournoi.

Dans le groupe B, Madagascar débutera contre le Malawi le vendredi 12 septembre à 11 h (heure malgache) au stade Nigoni Mwos. Au deuxième match de groupe, les Barea affronteront les Bafana Bafana sud-africains le dimanche 14 septembre à la même heure, au même stade. Et au troisième et dernier match de poule, les hommes du coach Mamonjy Ravalison joueront contre les Zambiens le mardi 16 à 11 heures au stade Hearts.

La délégation est déjà sur place depuis mardi. La sélection malgache est formée par vingt Barea, dont cinq expatriés, en l'occurrence les défenseurs du FC Mulhouse (France) Damour Teyshan et Nadlan Abdallah du SS Jeanne d'Arc (La Réunion), les deux milieux de l'US Thionville (France) Ethan Andriamanjary et Alan Doucet du CS Brétigny (France), et l'attaquant du club belge KVC Westerlo, Eliasy Ravola Ethan.

Le groupe A est constitué du Zimbabwe, pays hôte, du Mozambique, des Comores et de l'Eswatini. Et la poule C est composée de l'Angola, du Botswana, de Maurice et du Lesotho. Seuls les leaders de chaque poule ainsi que le meilleur deuxième se qualifieront pour les demi-finales programmées le 18, et la finale le 20 septembre au stade Nigoni Mwos.

