Madagascar: Diplomatie internationale - La Chine propose un nouvel ordre mondial

La Chine souhaite promouvoir une nouvelle approche de gouvernance mondiale, qu'elle oppose à ce qu'elle qualifie de « mentalité de guerre froide » et au protectionnisme. Pékin met en avant un modèle jugé plus juste et plus équitable, et invite les pays en développement, dont Madagascar, à y adhérer.

D'après le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine à Madagascar, Wan Peng, l'initiative a été présentée au ministère des Affaires étrangères afin d'obtenir l'adhésion des autorités malgaches.

« L'ordre actuel n'est pas juste, n'est pas si équitable. Il faut donc le réformer et le perfectionner », a-t-il déclaré lors du Salon des médias organisé hier à Mahamasina.

Selon ses explications, cette initiative se distingue du projet « La Ceinture et la Route », davantage axé sur les infrastructures et l'économie. La démarche pour une gouvernance mondiale porte, elle, une dimension plus politique, cherchant à rassembler un large soutien international autour d'une réforme des règles globales.

À travers cette initiative, la Chine entend renforcer son rôle sur la scène internationale et obtenir l'appui de pays partenaires. Pour Madagascar, il s'agit d'une invitation à participer à un projet présenté comme inclusif et équitable dans la gestion des affaires mondiales.