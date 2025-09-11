Madagascar: Coopération décentralisée - Convention-cadre en vue entre Boeny et La Réunion

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région Boeny et La Réunion, l'accord-cadre définissant la convention sur la protection des récifs sera signé entre les deux parties au mois d'octobre à Mahajanga. Ceci fait suite à de nombreuses discussions entre le gouverneur et le représentant de la région Réunion.

Cette information était le point d'orgue d'une téléconférence avec les représentants du Président de la Région Réunion effectuée le 5 septembre dernier, au bureau du gouverneur au bloc administratif à Ampisikina.

Lors de cette visioconférence, les deux parties ont présenté les points sur lesquels elles souhaitent concentrer leur coopération.

La Région Réunion, de son côté, a formulé une demande concernant la collaboration entre l'École d'apprentissage maritime de La Réunion et l'École nationale d'enseignement maritime (Enem) de Mahajanga, sur l'économie bleue et la protection des récifs coralliens, en collaboration avec l'EPP Belinta.

De son côté, la région Boeny a présenté ses objectifs notamment le tourisme et l'écotourisme, ainsi que l'irrigation des vastes rizières de Boeny.

Deux prochaines rencontres entre les deux parties sont en vue afin d'officialiser le partenariat entre les deux régions.

La première rencontre aura lieu à Antananarivo vers la mi-septembre, dans le cadre de la 3e édition des Assises de la Coopération décentralisée Franco-Malgache.

La deuxième rencontre se déroulera à La Réunion vers la fin du mois d'octobre, où le projet de protection du récif sera discuté et la « Convention-cadre de Coopération Décentralisée Boeny-La Réunion » sera signée.

« C'est un partenariat majeur qui sera établi. Je remercie particulièrement le Président de la Région Réunion et Charles Gassot, président fondateur d'Écoles du Monde, qui ont eu l'initiative de relier les deux régions », a déclaré le gouverneur, Mokhtar Andriantomanga.