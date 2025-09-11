Madagascar: Bilan - Le FMI prépare le troisième suivi du FEC-FRD

Une mission du Fonds Monétaire International (FMI), conduite par Constant Lonkeng Gouana, est à Madagascar depuis le 4 septembre. Sa présence vise à faire le point sur les progrès réalisés par le pays dans le cadre du programme FEC-FRD et à identifier les ajustements nécessaires avant la troisième revue prévue en octobre.

Ce programme, lancé en 2024, constitue l'un des piliers de la coopération entre Madagascar et le FMI. Il combine un appui de long terme pour la stabilité macroéconomique avec des mesures spécifiques destinées à renforcer la résilience face aux chocs climatiques et économiques. La deuxième revue, achevée en juillet dernier, avait été jugée satisfaisante par l'institution de Bretton Woods.

Parmi ces mesures, le plan de redressement de la Jirama, la compagnie nationale d'électricité, qui devrait améliorer la fourniture d'énergie et réduire les pertes financières. Le mécanisme de révision automatique des prix du carburant a également été salué pour sa capacité à maîtriser les risques budgétaires tout en protégeant les ménages vulnérables.

La mission du FMI, qui a tenu de nombreuses réunions avec les autorités malgaches, se concentre désormais sur la consolidation budgétaire, la mobilisation des recettes fiscales et le renforcement de la transparence et de la gouvernance. Les conclusions de cette revue détermineront le rythme des prochains décaissements financiers et l'avenir du soutien technique du FMI.

Dans un contexte marqué par des défis économiques persistants et des chocs climatiques récurrents, le succès de cette revue pourrait permettre à Madagascar de renforcer sa stabilité et de consolider les bases d'une croissance plus inclusive et durable.